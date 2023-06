Doslovno hladan tuš za Zagrepčane: Velik dio građana bez tople vode ostaje na još tri tjedna

Iako prema informacijama na stranici HEP Toplinarstva koji već tri ljeta radi na projektu revitalizacije vrelovoda stoji kako će stanovnici novozagrebačkih naselja Utrine, Travno, Jakuševec, Dugave i Sloboština bez tople vode biti do 3. srpnja to i jest i nije točno. Naime, kako pojašnjava HEP do 3. srpnja odnosno sljedećeg ponedjeljka traje "tekuća obustava isporuke", a nakon nje uslijedit će još jedna "završna obustava isporuke tople vode" koja će potrajati još tri tjedna.

- Time će završiti kompletna rekonstrukcija magistralnog vrelovoda putem kojeg se toplinskom energijom opskrbljuju naselja Utrine, Travno, Dugave, Sloboština i Jakuševec - navode iz HEP-a koji je za N1 potvrdio ove informacije.

Točan datum nove obustave još nije objavljen, a HEP pojašnjava da je to iz razloga što se zbog složenosti i velikog opsega radova ne može procijeniti u dan kada će to biti, no da se očekuje oko 10. srpnja, odnosno sredinom mjeseca, a topla voda ponovno bi mogla poteći iz slavina u Novom Zagrebu tek početkom kolovoza.

Najave termina obustava isporuke tople vode krjanji kupci mogu pratiti na OVDJE i OVDJE u rubrici “Bez toplinske energije”. Aktualni popis sa HEP-ovih stranica možete pogledati i u nastavku, a prema njemu će, ponovimo, Novi Zagreb od ponedjeljka imati toplu vodu, a dio zapada grada od 10. srpnja, dok, kako smo pisali informacije o završnoj obustavi još uvijek nema.

Dobra vijest u ovome svemu jest da je ovo zadnja godina projekta, odnosno zadnje hladno ljeto u tuš kabini jer milijunski projekt privodi se kraju.

Dovršetkom Projekta smanjit će se toplinski gubici za približno 28 posto, gubici nadopune pogonske vode za približno 47, a broj hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za 90 posto. Također, smanjenje gubitaka toplinske energije će rezultirati i smanjenjem potrebe za proizvodnjom toplinske energije te posljedično smanjenjem emisija onečišćujućih tvari u okoliš, procjenjuju u HEP-u.

Predviđa se da će provođenje ovog projekta dvije godine nakon završetka provedbe rezultirati smanjenjem emisija CO2 za 11.104 tona u odnosu na opciju uobičajenog poslovanja. Usto, novi cjevovod trebao bi značiti i mirnije i sigurnije zime bez iznenadnih pucanja vrelovoda i gejzira usred kvarta čim temperature padnu.

Točan datum narednih obustava bit će objavljen uskoro, a HEP Toplinarstvu poslali smo upit o terminu i trajanju radova te hoće li sve proteći u zadanom roku ili će nas dočekati još neki hladan tuš te hoće li još neki kvartovi ovoga ljeta ostati bez tople vode.

