Kartu uzmeš na kredit, a i više je ne kačiš na vjetrobran

Jednom je prilikom, sjeća se kao da je to bilo jučer, taman kupio parkirnu kartu kad je zapuhao jak vjetar – i samo je odlepršala.

– Nije to bila baš neka katastrofa, ali čovjek zapamti te situacije kad mu novac odleti u vjetar. I figurativno, a i doslovno kao u ovom slučaju – govori kroz smijeh Zagrepčanin Marko Račić koji od tada svaku parkirnu kartu čuva kao oko u glavi, a čak je s unutarnje strane stakla “dizajnirao košuljicu” za njezino sigurno postavljanje da slučajno ne padne.

Nema “prosljeđivanja”

No u metropoli parkirne karte ispod vjetrobranskog stakla odlaze u povijest jer se svi stari aparati za njihovu kupnju zamjenjuju novim i modernijima koji su, između ostalog, povezani sa središnjim informacijskim sustavom naplate Zagrebparkinga pa je svaka kupljena karta automatski zabilježena u sustavu preko registracije. Stoga papirići u automobilu više nisu potrebni, nego se plaćeno parkiranje provjerava elektroničkim putem preko registracije, kako je to do sada bio slučaj kod plaćanja parkiranja SMS-om. Iz Zagrebparkinga poručuju da je to još jedan korak k modernizaciji, a veliki je plus novih aparata i mogućnost biranja načina plaćanja.

– Plaćanje je i dalje moguće vršiti kovanicama, ali je novina mogućnost korištenja debitnih i kreditnih Maestro, Master, Visa, Amex i Diners kartica – ističu u Zagrebparkingu te dodaju kako se na aparatima, osim satnih karata, mogu kupiti i dnevne, ali i povlaštene karte uz važeću autorizaciju. Kada vozač dođe do crnog aparata koji na vrhu ima solarni panel, na ekranu za dodir mora odabrati vrstu karte koju kupuje, zonu za koju mu karta treba te “količinu”, odnosno broj sati. Također, prije plaćanja treba utipkati svoju registraciju.

– Mislim da je to odlična novost, u puno je situacija bilo teško skupiti kovanice, a kartica je većini ljudi uvijek pri ruci. U svakom slučaju, mislim da je ovo puno pristupačnije – govori 32-godišnji Antonio Budiselić. I mnogi drugi Zagrepčani sretni su što je iza njih trčanje u obližnje kafiće i kioske te moljakanje djelatnika da im novčanice razmjene u sitniš, no ima onih koji su i novom sustavu našli manu.

– Nekad sam znao stati na nekom mjestu 15-ak minuta i onda sam dao svoju kartu osobi koja je došla na parking nakon mene. Karta mi više nije trebala, a nekome sam pomogao. No to sada više neće biti moguće kad je svaka karta vezana uz registraciju – kaže pak umirovljenik Ivan Jakić. A malu primjedbu na nove aparate imao je i dvojac iz Velike Britanije.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

– Sviđaju nam se vaši novi aparati, izgledaju uistinu moderno i svjetski. I odlično je što se, osim hrvatskog, nude i engleski, njemački i talijanski jezik, turisti cijene takvu pristupačnost. Jedino nas je zbunilo što sami moramo odabrati zonu za koju kupujemo kartu, bilo bi logično da aparat prodaje kartu za onu zonu u kojoj se nalazi ili barem da na njemu to bude jasno istaknuto. Sva sreća pa su nam ljudi objasnili da zona piše na obližnjem znaku – govore turisti Andrew i Allison.

Za sada su užem centru grada postavljena 34 nova aparata, a nalaze se u Martićevoj, Đorđićevoj, Zvonarničkoj, Tkalčićevoj, Amruševoj, Berislavićevoj, Haulikovoj, Gundulićevoj, Klaićevoj, Krajiškoj, Deželićevoj, Medulićevoj, Kačićevoj i Dalmatinskoj ulici.

Vozači nestrpljivi

Također, postavljeni su i u Ulici Račkoga, Ulici I. Kršnjavoga, Novoj Vesi te na Mažuranićevu, Marulićevu, Rooseveltovu trgu te Trgu Vlatka Mačeka i Krešimira Ćosića. Također, užurbano se radi na postavljanju ostalih uređaja jer se planira da ih do početka rujna u gradu bude stotinu. Tako se i jučer djelatnik Zagrebparkinga mogao vidjeti kako postavlja jedan od novih aparata na Trgu Republike Hrvatske, a vozači su nestrpljivo dolazili do njega da provjere kada će konačno moći platiti parkiranje karticama.