Jeste li za veganski cordon blue ili sejtan pašticadu? Od sutra ih možete isprobati u centru Zagreba

Prirodna kozmetika, jedinstveni obroci pripremljeni prema veganskim standardima, velik izbor odjeće i torbi od recikliranih materijala... Sve to od sutra pa sve do nedjelje očekuje vas na zagrebačkom Europskom trgu. Kreće 16. izdanje manifestacije ZeGeVege u organizaciji Prijatelja životinja koji najavljuju trodnevnu vegansku feštu u srcu metropole. Na događanje se možete uputiti već sutra od 9 sati, a posjetitelji će štandove u narednim danima moći obilaziti sve do 21 sat.

Na rasporedu su zanimljive radionice, edukativni intervjui i razne druge interaktivne aktivnosti, sve u svrhu promoviranja suosjećajnog načina života i prava životinja, zaustavljanja klimatskih promjena, očuvanja okoliša i zdravije prehrane. ZeGeVege za cilj ima potaknuti posjetitelje na usvajanje pozitivnih životnih navika i smanjenje ekološkog otiska. Okuplja raznolike izlagače, koji će, uz degustacije, promocije i nagradne igre, predstaviti bogat izbor veganskih i ekoloških prehrambenih proizvoda poput biljnih mlijeka, sireva, jogurta, kobasica, namaza, salama, burgera...

Na jelovniku šest restorana moći će se probati veganski cordon bleu, biljna piletina na bazi bjelančevina graška poslužena u pita kruhu, sushi i gyoze, falafel, pad thai, sejtan pašticada, gulaš s biljnim mesom i razne vrste burgera s veganskom govedinom, slanutkom, kvinojom ili špinatom. Za ljubitelje slastica bit će dostupne i zdrave, ukusne poslastice – od klasičnih dunavskih valova, Raffaella, bajadere, tiramisua, švarcvaldske torte, čupavaca i mafina do egzotičnih mochija punjenih jagodama i kikirikijem. Oni željni osvježenja moći će probati razna craft piva, sokove od egzotičnog voća i napitke poput popularnog mango lassija.

Proizvođači prirodne kozmetike ponudit će razne veganske proizvode koji nisu testirani na životinjama. Posjetitelji će također moći uživati i u izboru odjeće i torbi od recikliranih materijala, višekratnih proizvoda poput platnenih uložaka, kuharica, knjiga i majica s porukama čijom kupnjom podržavaju udruge za prava i zaštitu životinja. Svaki dan u jutarnjim satima građanima će se predstaviti psi za udomljavanje- najavljuju Prijatelji životinja.



ZeGeVege idealna je prilika i za primjenu zdravih navika koje nisu direktno povezane s hranom pa će tako djelatnici Službe za javno zdravstvo posjetiteljima mjeriti krvni tlak i davati savjete kako prestati pušiti. Na ZeGeVege festivalu bit će postavljeno i reciklažno dvorište kako bi se posjetitelji educirali o razvrstavanju otpada.

Najave dinamičnih i inspirativnih razgovora s onima koji žive održivim načinom života, a koji će se odvijati za vrijeme sva tri dana, mogu se vidjeti na www.prijatelji-zivotinja.hr. Na rasporedu su i razgovori s inspirativnim licima kampanje poput Sonje Bonačić i Jane Hajsoko koje će predstaviti što se krije iza slogana "Veganstvo ne zahtijeva akrobacije – samo dobru volju" na jumbo plakatima. Osim njih, posjetitelji će od nutricionistice Maje Ljubas moći čuti nešto više o dobrobitima veganstva u svim fazama života, poput trudnoće i ranoga djetinjstva, od proizvođača biljne hrane Tina Pažura o izazovima takvog poduzetništva, a od sportašice Ane Špac kako je veganskom prehranom dospjela do zlata u tri kategorije dizanja utega.

-Suočeni s klimatskim promjenama koje sve snažnije utječu na naš planet, nužno je prepoznati važnost prelaska na vegansku prehranu. Istraživanja pokazuju da mesna industrija ima veći utjecaj na klimatske promjene nego sav promet zajedno, stoga je vrijeme za promjene – ovdje i sada. Pozivamo vas na ZeGeVege festival, gdje zajedno možemo učiniti prvi korak prema održivoj budućnosti! ZeGeVege festival pruža savršenu priliku da se educiramo o prednostima veganske hrane i otkrijemo kako svatko od nas može pridonijeti spašavanju planeta- izjavili su organizatori Prijatelji životinja.

