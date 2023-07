Izvođač radova na Kajzerici: Radovi su stali zbog asfalta, ali planiramo ih dovršiti do kraja tjedna

Zašto već gotovo mjesec dana gradilište rotora na Kajzerici, na križanju Riječke ulice i Remetinečke ceste, zjapi prazno, u posljednje je vrijeme bilo glavno pitanje među stanovnicima kvarta, ali i vozačima koji se nadaju da će im projekt zbog kojeg se počelo kopati u travnju, kako smo pisali, riješiti prometne probleme.

Ako ne bude drugih problema

Žalili su se tada na gužve i prašinu, no onda su počeli negodovati jer su radovi stali. Otok usred kružnoga toka, naime, uređen je, no cesta je ostala raskopana, a na društvenim su mrežama nabrajali poteškoće koje im to stvara. A problem je, kako doznajemo, asfalt, ali je on, kažu u tvrtki izvođaču, sad riješen.

Nema radnika, građevinski strojevi čekaju na terenu, a cesta je zaštitnim ogradama zatvorena za promet, i to iz smjera Riječke i Cimermanove, negodovali su na Kajzerici. Vozači koji su dolazili s Remetinečke ceste mogli su pak proći jer je zaštitna ograda prekrivala samo polovicu prolaza, no ondje ih je, svjedoče stanovnici, zaustavljala policija.

– Uz zaštitnu su ogradu bili parkirani i građevinski strojevi pa smo se nadali da se radovi privode kraju. Čekali smo, no ništa se nije događalo pa smo odlučili reagirati apelima i fotografijama praznog gradilišta na društvenim mrežama – ističe Frane Formenti, jedan od stanara obližnje zgrade, koji je u kvartovskoj Facebook grupi “Za kaj? Za Kajzericu!” iznio i nekoliko ključnih problema koje prolaznicima stvara nezavršen posao. Poput toga da se na dijelovima na kojima završava asfalt i počinje šljunak zbog njihove visine biciklisti nerijetko moraju zaustaviti, a s tim su suočene i osobe u invalidskim kolicima.

– Najveći problem imaju pješaci koji jednostavno moraju proći razrovanim raskrižjem na putu prema pješačkom Savskom mostu i za njih ne postoji alternativni pravac kao za automobile. Prolaze onuda i biciklisti i majke s dječjim kolicima, ljudi se spotiču, a da ne spominjem koliki problem imaju osobe s invaliditetom. I kada prolazim biciklom s debelim gumama moram se zaustaviti, a imam i susjedu u invalidskim kolicima kojoj je kretanje raskrižjem kojim je svakodnevno prolazila u posljednje vrijeme gotovo nemoguće. Trebali su ondje staviti barem neku dasku ili ploču da se može normalno proći – govori Formenti.

Radovi su, podsjetimo, trebali završiti do 11. lipnja, a u gradskoj smo upravi doznali kako je problem, uz nepovoljne vremenske uvjete, nastao zbog otežane nabave asfaltne mase. Izvođač je stoga zatražio produljenje roka za mjesec dana, a to su nam jučer potvrdili i u tvrtki Šušković-građenje, koja je zadužena za rotor na Kajzerici.

– Nažalost, morali smo malo pauzirati radove jer se na sve strane provodi obnova nakon potresa pa se većina zalihe asfalta s tržišta koristila u te svrhe. Taj smo problem uspješno riješili, radnici su se jučer vratili na gradilište i, ako ne bude drugih problema, bit će završeno do kraja tjedna – poručili su.

Obilazak od četiri kilometra

Službeno je novi rok za dovršetak radova 11. srpnja, kako stoji na stranicama Grada, a do tada vrijedi i privremena prometna regulacija. Obilazni je pravac i dalje iz Cimermanove preko Avenije Dubrovnik do remetinečkog rotora s kojeg se silazi na Jadransku aveniju te zatim Riječkom ulicom i obratno. To je obilazak oko čitave Kajzerice, odnosno više od četiri kilometra, zbog čega je posljednjih mjeseci teže proći i jednom od prometnih žila kucavica, Avenijom Dubrovnik, a za izlazak na remetinečki rotor, posebice u jutarnjim i popodnevnim satima, čeka se u još dužim kolonama.

Do završetka radova na promijenjenu rutu osuđeni su i putnici autobusne linije 243, koja s terminala Glavni kolodvor prometuje do Kajzerice. Podsjetimo, sada od Glavnog kolodvora redovnom trasom vozi do raskrižja Antallove s Cimermanovom i Bencekovićevom, kojom nastavlja ravno, skreće u Cimermanovu te Antallovu, pa se redovnom rutom vraća do terminala. To je uzrokovalo i razmještanje stajališta, odnosno postavljanja stanice u Cimermanovoj ispred broja deset u smjeru Glavnog kolodvora te ukidanje stajališta u Remetinečkoj 15, kao i obostranog stajališta Stari Savski most. A zbog duljine trase promijenjen je i vozni red pa linija prometuje svakih 45 minuta.