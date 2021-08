Izbjegnite gužve: U dijelu Rapske će mjesec dana biti radovi

Zbog izvođenja radova izgradnje plinovoda u Rapskoj ulici, točnije na dijelu od Držićeve do kućnog broja 33 i u Korčulanskoj na dijelu od Rapske do broja 4, od ponedjeljka do 4. rujna bit će zauzet dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom dijelu.

"Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", kažu ih Grada.