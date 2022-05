Zbog dizajna produljen rok natječaja za nove vrećice Čistoće, evo kako bi trebao izgledati dizajn

Produljen je rok natječaja za nabavu standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad koje će svi Zagrepčani morati koristiti od 1. srpnja. Umjesto do druge polovice travnja, ponude se primaju do petka, a razlog je to što naručitelj, Zagrebački holding, u dokumentaciji nije priložio kako točno želi da izgleda tisak na vrećicama, odnosno njihov dizajn. Na to je upozorio jedan od potencijalnih ponuditelja pa je Holding poslušao te shodno pravilima javne nabave produljio rok.

Foto: Screenshot

A prema idejnom rješenju, otisnut bi trebao biti veliki natpis "ZG vrećica", njezina litraža, logo Čistoće i Holdinga te upozorenja da vrećice nisu igračka i kako ih valja držati izvan dohvata djece, kao i kako bi ih trebalo štititi od sunčevih zraka. Natječaj je, podsjetimo, vrijedan 53 milijuna kuna, a Grad kupuje 12 milijuna rola od 10 komada. •