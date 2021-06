Iskušajte najbolje rute za vožnju u prirodi ili opuštanje nakon posla

Start je u Zagrebu, a lagana vožnja terenom koji je uglavnom ravan vodi preko Karlovca do Jastrebarskog i Plešivice. Tu je već potrebno dobro “potegnuti” jer počinje intenzivno bicikliranje po obroncima Samoborskog gorja, a zatim se “laganini” nastavlja prema Bistri i Mariji Bistrici. A tada počinje pravi “trening”, odnosno uspon od 800 metara prema samom vrhu Medvednice, a zatim i adrenalinom nabijen spust sa zagrebačke strane Sljemena natrag prema centru metropole.

“Dragulji” u okolici Zagreba

Ova ruta oko zapadnog dijela Zagrebačke županije duga je 200 kilometara, a da se u jednom “cugu” odvozi potrebno je oko sedam sati, no to je samo jedna od barem pedesetak odličnih trasa u prirodi koje mogu biti i priprema za Večernjakovu biciklijadu koja se održava na Bundeku 12. lipnja, a prijave su u tijeku. Sve ih je uzduž i poprijeko, i to nekoliko puta, prešao Goran Kišan, strastveni vozač na dva kotača i licencirani sportski direktor Biciklističkog kluba Sljeme, a ako vam se ta “majorka” čini prezahtjevnom, predlaže i niz lakših, ali jednako slikovitih trasa u okolici Zagreba. Poput zgodne rute koja se može “odraditi” nakon posla, a vodi preko Čeha i Brezovice te oko Svete Klare do centra Zagreba.

Foto: Goran Kišan/BK Sljeme

– Dobra je priprema za biciklijadu, kao i ona malo kraća prema jezeru Rakitje, gdje se može malo i odmoriti ili rekreirati s obitelji – ističe. Te dvije rute pogodne su za relativne početnike, a onima koji žele ispitati svoje mogućnosti i provesti vrijeme u šumi predlaže da se popnu na tzv. “markuševečki makadam”. Staza duga oko 13 kilometara iznad Podsljemena pokazat će vam kako ćete se snaći u vožnji po brijegu, a nešto “pitomija” je ona oko Maksimira te park-šuma Dotrščine i Grmoščice. Staze su uređene i nema opasnosti na terenu, objašnjava biciklistički veteran, a odlične su za uvježbavanje tehnika “mountain bikinga”. Pitali smo ga i mogu li se na dva kotača obići neki prirodni “dragulji” u okolici Zagreba, a on se odmah sjetio staze koja vodi kroz biopark Divlje vode pokraj Samobora.

– Vozite se u netaknutoj prirodi, uz potok koji teče, a ruta duga sedam-osam kilometara baš je osvježavajuća – kaže Kišan. Onima koji žele veći izazov predlaže da nastave po obroncima Plešivice sve do Jastrebarskog ili pak naprave krug od 140 kilometara oko cijelog Žumberka.

Foto: Goran Kišan/BK Sljeme

Sigurnost i korisne aplikacije

Brdski i biciklizam u prirodi imaju brojne čari, no zahtijevaju i prethodnu pripremu. A briga o sigurnosti počinje odabirom dobrog bicikla. – Nulta stavka je da si kupite bicikl koji odgovara vašoj visini, da se na njemu udobno osjećate. I definitivno ne bih preporučio vožnju bez kacige. Uvijek je dobro nositi i bocu vode ili dvije, kao i alat ako treba nešto usput popraviti – nabraja Kišan. Na divljim šumskim stazama moguće su neočekivane promjene u usponima ili blato nakon kiše, pa savjetuje da se ponese i dodatna zračnica, a pametno je imati i napunjen mobitel. Na njemu bi, savjetuje, uvijek trebao biti uključen GPS, a možete se “naoružati” i kvalitetnim ciklokompjutorom te aplikacijama na kojima se može unaprijed isplanirati ruta ili slijediti postojeća. Poput aplikacije Komoot, koja korisnika navigira i prati njegov napredak, a super su i Ride with GPS te Strava, koja ima i opciju za najpopularnije rute po cijelome svijetu te daje uvid u rekorde drugih vozača.