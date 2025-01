Incident u ZET-ovom autobusu, svjedok ispričao: 'Ušli su sa suzavcem i pištoljem, mlatili i cipelarili, ljudi su vrištali'

Ovog je utorka došlo do incidenta u autobusu ZET-a 218 na zagrebačkom Kvaternikovom trgu. Iako policija nije izvijestila javnost o tom slučaju, za Jutarnji list potvrdili su kako im je oko 18.40 sati toga dana došla dojava da se nešto događa te su policajci izašli na teren, no zbog tajnosti izvida nisu mogli otkriti više detalja. Međutim, jedna žrtva koju su napala četvorica naoružana mladića ispričao je što se dogodilo.

Naime, navodno su mladići stvarali nered u autobusu, a potom su počeli napadati, tući i prskati suzavcem putnike koji su bili u autobusu, a jedan je navodno imao i nataknuti pištolj u hlačama. Žrtva koja je progovorila kazala je kako su mladići njega ''uzeli na pik'' nakon što im je objasnio da se ne mogu neprimjereno ponašati u autobsu. Sve je završilo kada je netko pozvao policiju, no u autobusu je nastala panika.

- Dečko s kojim sam bio u raspravi me krenuo udarati otvorenim dlanom i stisnutom šakom po licu, dok dečko s pištoljem podiže jaknu kako bi istaknuo oružje. Primijetio sam kako je jedan od njih, koji prijeti suzavcem, bio vidno drogiran. To znam jer se bavim poslom gdje imam iskustva s takvim ljudima. Kad sam shvatio da su u potpunosti neuračunljivi sam se krenuo povlačiti. Kako sam se povlačio tako sam se i branio od udaraca, ali su me uspjeli drškom pištolja pogoditi u lijevi obraz. Tad mi je pokušao pomoći drugi putnik te ih je isto upozorio da se ne mogu tako ponašati - kazao je, a onda su napali i njega.

- Putnika koji mi je pokušao pomoći su skroz zaslijepili i on je završio na podu te su ga oni krenuli cipelariti. Kako je taj suzavac vjerojatno zahvatio i druge putnike nastala je panika i ljudi su vrištali u busu. U toj gužvi sam probao povući i koliko toliko spasiti drugog putnika od težih batina te sam ga vukao prema sredini autobusa. Kad smo se napokon uspjeli othrvati nasilnicima jedan od njih je naredio da krenu bježat jer su im drugi putnici, a i vozač već počeli prijetiti kako su zvali policiju. Policija je došla, ipak prekasno jer ovima nije bilo ni traga - dodao je za Jutarnji list.

