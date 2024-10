I nedjeljom se kopa po Zagrebu: Zbog radova cijeli dan je zatvorena važna ulica u centru, a ne voze ni tramvaji

Zbog radova na javnoj rasvjeti, Ulica Andrije Hebranga na dijelu od Preradovićeve ulice do Trga Republike Hrvatske u večeras do 20 sati bit će zatvorena za sav promet u fazama, od raskrižja do raskrižja. Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: A. Hebranga – Trg J. J. Strossmayera – Trg kralja Zvonimira – Trg A. Starčevića – Mihanovićeva – Trg Marka Marulića – Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića – Trg Republike Hrvatske – V. Klaića.

Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Daničićeva, u subotu i nedjelju, 19. i 20. listopada, obustavljen je tramvajski promet u središnjem i zapadnom dijelu grada, odnosno od Črnomerca, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića i Jurišićevom, preko Zrinjevca te od Zapadnog kolodvora do Savske i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove.

Tramvajske linije 2, 6, 9 i 14 neće prometovati, dok će tramvaji linija 5, 8, 11, 12, 13 i 17 voziti izmijenjenim trasama. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prometa, uspostavljaju se dvije izvanredne autobusne linije, 618 i 619. Početno stajalište linije 109 na terminalu Črnomerec privremeno se izmješta na izlazni peron, kod objekta ZET-a. Prolazno stajalište linije 146 na Črnomercu, u smjeru Jankomira, privremeno se izmješta kod benzinske postaje INA.