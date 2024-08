HSLS: 'Očigledno je ovo još jedna figa u džepu Tomaševića i predizborna promidžba bez stvarane želje'

"Unatoč u protekle tri godine potrošenih skoro osam milijardi eura Zagrepčana gradonačelnik Tomislav Tomašević i Možemo nisu do sada riješili niti jedan komunalni problem ili infrastrukturni projekt u Zagrebu", kazali su saborski zastupnik Darko Klasić i Kristijan Jelić, potpredsjednik HSLS-a Zagreba, na današnjoj konferenciji za novinare. Kako se približava izborna godina za novu gradsku upravu, dodali su iz te stranke, Tomašević "prema receptu njegovog prethodnika gotovo na tjednoj razini najavljuje velike gradske projekte". Pričao je tako gradonačelnik, podsjetili su iz HSLS-a, o uređenju Dinamovog stadiona u Maksimiru, novim mostovima na Savi, gradske stanogradnje, izgradnje CGO, saniranje Jakuševca, izgradnje garaže u Klaićevoj...

"Nažalost nakon što su Tomislav Tomašević i gradska uprava svojim prometnim rješenjima stvorili prometni kaos i konstantne gužve u prometu na Zagrebačkim ulicama, sada se kao rješenje tog problema najavljuje izgradnju garaže u Klaićevoj i automatizacija semafora. Ovo je sličan koncept kojeg smo već vidjeli u gospodarenju otpada u Zagrebu. Prvo se stvorio problem uvođenjem odvojenog prikupljanja smeća pa onda se tek kreće u planiranjem što dalje s takvim otpadom. Rezultat je vidljiv svakodnevno na zagrebačkim ulicama koje su prljavije nego ikada a divlja odlagališta bujaju", kazao je Klasić.

Projekt garaže u Klaićevoj, dodao je, predmet je već više od 20 godina, a koji nažalost nije nikada realiziran, a iz HSLS-.a smatraju da on neće biti dovršen ni u mandatu ove gradske uprave. Da je to tako, pojasnili su iz HSLS-a, vidi se i u dugoročnom planiranju zagrebačkog proračuna gdje namjenska sredstva nisu planirana za to, a izgradnja garaže planirana je u nekom budućem mandatu nove gradske uprave.

VEZANI ČLANCI:

"Očigledno je ovo još jedna figa u džepu zagrebačkog gradonačelnika i predizborna promidžba bez stvarane želje za izgradnjom garaže, jer da se ista htjela izgraditi sredstva koja su trebala biti osigurana za projektnu dokumentaciju nisu bila značajna za zagrebački proračun u protekle tri godine i da je postojala politička volja ovaj projekt izgradnje garaže u Klaićevoj je mogao do sada biti realiziran", kazali su na konferenciji.

HSLS Zagreba, poručili su, u protekle dvije godine više je puta predlagao gradskoj vlasti izgradnju garaže u Klaićevoj kao polaznu točku rješavanja prometnih problema u mirovanju u centru grada i kao imperativ za proširenja pješačkih zona, ali nažalost bez rezultata. "Unatoč tomu kao i dvojbi o razlozima ove samo promocije gradske uprave uoči lokalnih izbora, HSLS će ovaj prijedlog ako dođe u Gradsku skupštinu ovaj prijedlog podržati jer mislimo da je to sigurno mali iskorak u rješavanju gradskih prometnih problema kao i prometnih gužvi na zagrebačkim ulicama", zaključio je Klasić.

26.08.2024.., Zagreb - Konferencija za novinare HSLS-a na kojoj su govorili saborski zastupnik Darko Klasic i Kristijan Jelic, potpredsjednik HSLS-a Zagreba. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Potpredsjednik HSLS-a Zagreb Jelić istaknuo je kako je Zagreb oduvijek bio grad otvorenih ljudi, tolerantan, human i poznat po svojoj gostoljubivosti, a postao je i poželjna turistička destinacija turistima iz svih dijelova svijeta baš upravo zahvaljujući osjećaju sigurnosti.

"Posebno bih naglasio negativnu ulogu društvenih mreža koje su pune lažnih informacija koje dodatno raspiruju mržnju prema stranim radnicima u Hrvatskoj. Jedan od najčešćih iskrivljenih narativa je da strani radnici "kradu" radna mjesta Hrvatima, što je daleko od prave istine. Prava istina je da većina tih radnika radi (često potplaćene) poslove koje građani Hrvatske ne žele raditi. Svi zajedno kao društvo (bez obzira na političke predznake) moramo uložiti dodatne napore da educiramo našu djecu i mlade kako nasilje nikad nije rješenje, niti se može opravdati", zaključio je Kristijan Jelić.