Projekti vrijedni 250 milijuna eura: Radovi traju na četiri škole, a do kraja godine devet novih vrtića

Bliži se trenutak kada će prvo školsko zvono označiti početak još jedne školske godine koja će ujesen, odlukom Vlade, započeti tjedan dana kasnije u odnosu na tradicionalni prvi ponedjeljak u rujnu – 9. rujna. O tome koliko će prvašića biti te koliko koštaju nove torbe, ovom prilikom nećemo, već smo odlučili analizirati kakve ih školske klupe, doslovno, očekuju u glavnom gradu.

Bez vrtića 1655 djece

Mnoge škole i dalje neće biti u jednoj smjeni, na dijelu njih i dalje se provodi obnova, a aktualna gradska vlast u svojem je mandatu najavila i brojna širenja kapaciteta, stoga smo napravili inventuru, kako školskih, tako i predškolskih ustanova, odnosno vrtića. Što se tiče škola, u tijeku su radovi na četiri objekta. Dvije osnovne, u Jakuševcu i Ježdovcu, grade se iz temelja, dok se dvije srednje, Gornjogradska i Prva ekonomska, obnavljaju od potresa.

– Ostale su nam te škole gdje su zahvati najsloženiji – izjavio je ranije dogradonačelnik Luka Korlaet, a aktualni je rok za dovršetak radova do kraja godine, no valja reći kako su se rokovi već probijali, primjerice, u Jakuševcu koji 40 godina čeka svoju školu. Iako je lanjskog 1. lipnja najavljeno da će zgrada s dvoranom i 28 učionica za 600 učenika biti gotova za 15 mjeseci, odnosno do početka ove školske godine, radovi još nisu gotovi, a roditelji se nadaju da će biti barem do početka sljedećeg polugodišta.

No, dok bi u toj školi trebalo biti mjesta za svakog đaka, nije to slučaj s vrtićima, već godinama. Podsjetimo, dogradonačelnica Danijela Dolenec do kraja ove godine obećala je univerzalnu dostupnost vrtića, no nakon ovogodišnjih upisa u srpnju je bez mjesta ostalo 1655 djece. S Radićeva trga, međutim, najavljuju širenje kapaciteta i otvaranje čak devet vrtića u sljedeća četiri mjeseca.

– Otvaranje vrtića u Sesvetskom Kraljevcu, Gajnicama, na Žitnjaku i u Studentskom gradu očekujemo u rujnu, a vrtići u Novom Retkovcu, Trnavi, Cerju, Sesvetskoj Sopnici i Svetoj Klari bit će dovršeni do kraja godine – obećavaju. Ipak, dio kvartova već godinama, pa i desetljećima čeka vrtiće i škole pa smo provjerili što je s tim. Bageri uskoro stižu na gradilište nove škole u Horvatima gdje je u tijeku natječaj za izvođača radova.

Isti natječaj najesen predstoji za gradnju škole na Laništu i dogradnju one na Borovju. Iz gradske uprave poručuju da imaju još projekata čiji bi završetak značio jednosmjensku nastavu, ali o tome će "izvijestiti javnost tijekom jeseni". A za novu "rundu" gradnje vrtića pričekat ćemo 2025. Natječaji za gradnju novih vrtića na Borovju i u Podbrežju su u tijeku, a uskoro će se raspisati i onaj za objekt u Stenjevcu. U ova tri vrtića smjestit će se više od 600 djece u 34 skupine.

– U tijeku su urbanističko-arhitektonski natječaji za nove vrtiće na Sloboštini i Jarunu, a još je nekoliko vrtića u fazi ishođenja građevinske dozvole. O takozvanoj drugoj generaciji investicija u izgradnju vrtića informirat ćemo javnost u idućim mjesecima. Do kraja 2026. planiramo završiti 28 dječjih vrtića, vrijednosti veće od 100 milijuna eura, kojima ćemo osigurati više od 2600 upisnih mjesta – navode u Gradu.

Kad se podvuče crta, bilanca u Tomaševićevu mandatu je sljedeća: završeni su radovi, bilo obnove, bilo gradnje, na 22 objekta, odnosno pet vrtića i 17 škola. Trenutačno se radi na devet vrtića i četiri škole. Ukupno je uloženo oko 250 milijuna eura. I dok se vlast hvali tim brojkama, oporba ističe sporost u realizaciji, brojna kašnjenja i probijanja rokova, kao u slučaju škole na Bukovcu te VIII. gimnazije. Tvrde i da su brojni projekti već bili pripremljeni.

Neki još na čekanju

Isto tako, činjenica je da četiri i pol godine nakon potresa radovi obnove tek predstoje Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Školi primijenjene umjetnosti i dizajna te Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje, a brojni ravnatelji vrtića i škola ističu da je i njihovim, već izgrađenim objektima zbog dotrajalosti obnova nužna.

