Grad naručio projekt za produžetak Kranjčevićeve kojim će voziti i tramvaj

Bit će to jedna od glavnih gradskih avenija. A njome će voziti tramvaj koji bi, kad se sve dionice spoje, dakle jednom u budućnosti, trebao ići sve do Malešnice. Ideja gradske uprave o produžetku Kranjčevićeve njihov je plan za spoj zapada metropole s tramvajskom mrežom koja ide sve do Dupca. A prvi koraci prema realizaciji tog velikog projekta počeli su se nazirati, doduše u tragovima.

Dva traka i puni profil

Grad je, naime, tvrtki Elipsa – S. Z. d.o.o. dodijelio posao izrade idejnog projekta koji će biti podloga za ishođenje lokacijske dozvole za dio produžene Kranjčevićeve, i to od Selske do Fallerova šetališta. Dionica duga 700 metara išla bi, točnije, Klanječkom, od njezina raskrižja s Fallerovim šetalištem, i spojila bi se na Krapinsku, na mjestu gdje se križa sa Selskom. Fallerovo šetalište zapravo je otprilike na pola puta budućeg produžetka Kranjčevićeve, koja bi trebala ići preko Nove ceste i potom u konačnici sve do Zagrebačke, na kojoj bi se spajala s produženom Ulicom Ivane Brlić Mažuranić. Tristo tisuća kuna vrijedan dokument mora tako predvidjeti ulicu čiji će koridor biti širok oko 30 metara te obuhvatiti svu postojeću i planiranu komunalnu infrastrukturu.

– Projektant je također dužan razraditi etapno rješenje, kolnik s dva prometna traka, i konačnicu, puni profil prometnice s tramvajskim koridorom, u skladu s GUP-om. U rješenju konačnice mora predvidjeti i dimenzionirati pojas za budući tramvaj s kontaktnom i kabelskom mrežom te stajalištima – ističu u Gradu. Tvrtka odabrana na natječaju treba osmisliti i rješenje za nadsvođenje potoka Črnomerec, preko kojeg će ići trasa nove prometnice. Prije izrade projekta u Gradu predlažu da obiđu i detaljno pregledaju zonu obuhvata trase kako bi dobili uvid u sve elemente koji na njega mogu utjecati. Jer neovisno o tome, naglašavaju, smatrat će da je izvođač obišao lokaciju te temeljem toga izradio idejni projekt.

– Stoga nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu pozivajući se na to da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima – ističu u gradskoj upravi dodajući da je dio zadatka odabrane tvrtke i da popiše vlasnike nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola te susjednih parcela. Po potrebi, napominju usto, mora izvršiti i nužne preinake s ciljem usklađivanja projekta s posebnim uvjetima, postojećim stanjem, razvojnim planovima komunalnih službi i imovinskopravnim odnosima.

U podzemlje u Adžijinoj

O tramvaju do Ulice Ivane Brlić Mažuranić stanovnici zapadnog dijela grada slušaju već više od 20 godina, a GUP-om je planirano da trasa od Nove ceste ide Adžijinom, u kojoj je predviđeno njezino spuštanje u podzemlje. Razinom -1 prolazila bi Hebrangovom i Boškovićevom do Zvonimirove, a ondje izišla na površinu i nastavila do Dupca.