FOTO Na vratima jedne zagrebačke ordinacije osvanula nesvakidašnja poruka: 'Bravo, lijepa gesta, za svaku pohvalu'

Mali znak pažnje poput kave ili bombonijere kojima u ovo blagdansko vrijeme brojni darivaju svoje liječnike i medicinske sestre odavno je postala svojevrsna tradicija. No neki od njih smatraju kako bi se novac i pokloni trebali usmjeriti na one kojima je to potrebnije, a jedna takva poruka ovih je dana osvanula na vratima jedne zagrebačke ordinacije. Oduševila je brojne pacijente, a jedna od njih fotografiju poruke odlučila je podijeliti i na Facebooku u grupi "Zakaj volim Zagreb".

– Dragi naši pacijenti, ak ste mislili kaj nositi za Božić - lepo vas prosimo da novčiće preusmjerite na one kojima je to potrebnije. Ukoliko ipak želite nešto pokloniti, pripremile smo kutiju u kojoj možete ostaviti klopu za mace iz haustora i klopu za pese iz Udruge Plavi križ. Hvala vam svima i svako dobro za blagdane – piše u poruci ispod čije fotografije su se odmah počeli nizati komentari pohvale.

"Svaka čast", "Bravo za njih", "Bravo, lijepa gesta, za svaku pohvalu", samo su neki od komentara, a neki su pohvalili i što je poruka pisana na kajkavskom narječju.