Kreće sezona svinjokolje, uzgajivači nezadovoljni: Trebale bi se prodavati za 20 kn za kg

U Slavoniji kreće sezona svinjokolje, a tovljenici se prodaju po cijeni od 10 do 13 kuna žive vage.

Potražnja za svinjama ove je godine krenula već u kolovozu pa je Antun Golubović iz Đurića na istoku županjske Posavine svoje crne svinje prodao i početka sezone svinjokolje.

- Tovljenike sam prodavao po cijeni od 12 kuna za kilogram, plus PDV. Bojao sam se, iskreno rečeno, tražiti kunu više jer ih tada vjerojatno ne bih prodao, a bile su spremne za isporuku. Došle su do svoga maksimuma i trebale su ići u prodaju, da ne trošim više skupu hranu - kazao je on za Glas Slavonije.

Svinjokolje su, napominje, uvijek počinjale oko 29. studenoga, ali sada su krenule i mjesec ranije.

Svinje su sada, smatra, na nekoj pristojnoj cijeni s obzirom na dosadašnju cijenu hrane, ali se već pomalo počinje poslovati s gubitkom. Napominje da su i cijene repromaterijala skočile u nebo i kada bi se prema trenutačnim ulaznim troškovima određivala cijena svinja, morala bi biti 20 kuna za kilogram.

Iako su svinje sada tražene, njihove cijene ne idu gore jer se uzgajivači i dalje bore s nelojalnom konkurencijom ponude svježeg mesa u trgovačkim lancima.

- Na hrvatsko tržište još uvijek stižu viškovi svinja iz Njemačke, Danske i drugih zemalja koje se rješavaju svojih zaliha. Velike količine takvoga mesa, osjetno lošije kvalitete od domaćeg, sada su i u hrvatskim šoping-centrima, prodaju ih po dampinškim cijenama kojima, domaći uzgajivači ne mogu parirati. Pojedine dijelove prodaju i po cijeni koliko bi trebao stajati kilogram svinje žive vage - ističe Golubović.