FOTO Karta kaosa: Evo kako izbjeći gužve na Trešnjevci i gdje se još u gradu kopa

Nepregledne kolone vozila jutros su Zagrepčane dočekale na križanju Savske i Vukovarske, a prometni kolaps stvorio se zbog radova sanaciji tramvajskog kolosijeka. Zbog radova koji bi trebali trajati do 22. listopada, kako su najavili iz Grada, zauzet je dio kolnika, a promet se odvija po preostalom slobodnom dijelu, u smjeru zapad-istok i to u dvije prometne trake, dok je kretanje u smjeru zapada prema sjeveru onemogućeno. Za vrijeme radova obilazni pravac bit će:

Ulica grada Vukovara – polukružno na raskrižju Ulice grada Vukovara, Fausta Vrančića i Koranske – Ulica grada Vukovara – Savska cesta i dalje prema sjeveru.

Iz Grada mole i da posebnu pozornost obrate pješaci, s obzirom na to da će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme, a sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju. No nisu to jedini radovi u tom dijelu metropole. Problem stvara i gradilište u Ulici Florijana Andrašeca na raskrižju s Vukovarskom radi se nova, treća traka, zbog čega se kolone stvaraju od Trešnjevačkog trga sve do Savske.

Početkom kolovoza, podsjetimo, počeli su i radovi na održavanju nadvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koji se proteže iznad Ulice grada Gospića, a koji bi, prema najavama, trebali trajati pet mjeseci. Kako su svojevremeno najavili iz Grada, za promet će u prvoj fazi radova, koja je još uvijek u tijeku, biti zatvoren sjeverni kolnik te će se promet u smjeru istok - zapad odvijati donjom razinom raskrižja, u dva prometna traka. Za vrijeme radova bit će onemogućeno prometovanje Ulicom grada Gospića u zoni podvožnjaka, a obilazni pravac je:

Ulica Grada Vukovara – M. Čavića – Slavonska avenija – Servisna cesta – Koledovčina i obratno.

Nakon završetka radova na sjevernom kolniku, radovi će se nastaviti na južnom kolniku nadvožnjaka.

Još desetak dana, kako je najavljeno, trebali bi potrajati radovi na zamjeni dijela postojeće i izgradnji nove kabelske mreže za potrebe ispravljačke stanice ZET-a u Boškovićevoj. Promet se ondje odvija suženim dijelom kolnika dvjema prometnim trakama iz smjera istoka prema zapadu i to na dijelu od Draškovićeve ulice do Trga Nikole Zrinskog. Iz Grada mole da posebnu pozornost obrate pješaci s obzirom da će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme.

Na dijelu od Bukovačke ceste do kućnog broja 150 do ponedjeljka će biti zatvorena i Petrova gdje su pak u tijeku radovi na na uređenju kolnika, a obilazni pravac je:

Petrova- Jordanovac- Maksimirska – Bukovačka i obratno.

– Napominjemo da će se nakon završetka radova rekonstrukcije plinovoda nastaviti s uređenjem kolnika i na dijelu od kućnog broja 150 do Ulice Jordanovac – ističu iz Grada. Produžen je i rok završetka radova na Mlinarskoj cesti gdje se, na dijelu od Jurjevske ulice do Ulice Antuna Vrančića, također radi na sanaciji i uređenju kolnika. Za vrijeme radova koji bi trebali trajati do četvrtka, obilazni pravci su: