Dobre vijesti za stanovnike: Prijevoz u Velikoj Gorici od ponedjeljka besplatan, ZET odlazi

Zbogom ZET-u, ali i plaćanju karte, mogu reći svi koji su koristili lokalne linije zagrebačkog gradskog prijevoznika na području Velike Gorice. S prvim danom srpnja, dakle od ponedjeljka, u Gorici se uvodi besplatni javni prijevoz, a umjesto ZET-a, koji je na lokalnim linijama bio posljednjih više od četiri desetljeća, uslugu preuzima Arriva grupa.

Do vlaka, ali i Mičevca

Promjena će biti iznimno pozitivna, smatraju u gradskoj upravi, a ističu i da putnici između Zagreba i Gorice nemaju razloga za brigu jer na međužupanijskim linijama kao što je 268 ostaje ZET. Uvode se pak i linije koje nisu ranije prometovale, a ukupno će ih biti 16. – Dobit ćemo liniju prema željezničkoj postaji, Meridijanu 16, konačno će Mičevec i Velika Mlaka biti povezani s Goricom. To je iskorak ne samo zbog lijepih autobusa ili besplatnog prijevoza, već i zato što je povećan broj linija – rekao je gradonačelnik Krešimir Ačkar u travnju, pri potpisivanju ugovora s Arriva grupom.

Novost je i kružna urbana linija koja će nositi broj 1. Linija 2 spajat će Goricu i Željeznički kolodvor, gdje je uređeno okretište. S obzirom na to da je linija 268 već zloglasna zbog kašnjenja i pretrpanosti buseva, nadaju se tako dio putnika preusmjeriti na vlak kojemu do Glavnog kolodvora u Zagrebu treba petnaestak minuta. Sa željezničkog kolodvora vozit će i linija 3 do nove poslovne zone Meridijan 16. Linije od 4 do 12 iste su kao one koje je ZET vozio do okolnih naselja poput Mraclina, Kozjače, Čičke Poljane i drugih. Linija 13 spojit će Veliku Mlaku i Mičevec, 14 i 15 prometovat će do udaljenijih Sasija i Strmca Bukevskog, a 16 će na kratak krug do Zrakoplovno-tehničkog centra.

Ugovor za sedmogodišnje razdoblje težak je 20,5 milijuna eura bez PDV-a. Iako će putnicima vožnja biti bez naknade, potrebno je preuzeti besplatnu kartu kod vozača ili u prizemlju gradske uprave. U prometu će biti niskopodni, klimatizirani MAN i Iveco autobusi, a za sljedeću godinu najavljen je i dolazak vozila na struju. Svi će na autobusnom terminalu biti smješteni od 3. do 8. perona, a najesen bi trebala početi i više od tri milijuna eura vrijedna rekonstrukcija kolodvora. Mnogi su se zapitali i što će biti sa ZET-ovom garažom u središtu Gorice. Govorilo se o gašenju, no kako doznajemo plan je ostaviti je djelomično u funkciji.

Garažu će zadržati

– ZET će od 1. srpnja nastaviti prometovati na međužupanijskim linijama 166, 268, 290, 307, 308, 310, 311, 313, 315, 330. Garaža će i dalje biti u funkciji jer će iz nje u promet izlaziti autobusi linija 307 do 330. Drugi vozači i autobusi bit će raspoređeni u ostale garaže, sukladno potrebama – navode iz tvrtke. Zagrebački je gradonačelnik Tomislav Tomašević pak na ovotjednoj Skupštini izjavio da očekuje da će odlaskom iz Gorice ZET dobiti dodatnih 10 autobusa u metropoli.