Ukida se mjera 'roditelj odgojitelj': Naknada drastično smanjena, korisnici imaju dvije opcije

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec na konferenciji za novinare predstavila je danas prijedlog izmjena odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.

Nakon ove odluke korisnici izlaze iz mjere kada dijete navrši sedam godina, a do sada je to bilo do 15 godina. Korisnicima kojima je dijete već navršilo sedam godina novčana potpora prestaje s 1. svibnjem 2022. , ali im se otvara mogućnost zaposlenja odmah po stupanju odluke na snagu.

Korisnicima kojima je dijete mlađe od sedam godina od 1. svibnja 2022. mjesečna se naknada smanjuje na 1000 kuna s dosadašnjih 4850 kuna, ali im se također otvara mogućnost zaposlenja nakon stupanja odluke na snagu, kao i mogućnost upisa djece u dobi od tri do šest godina u vrtić.

Gradska uprava ovom će mjerom uštedjeti oko 320 milijuna kuna. Na mjeru "roditelj odgojitelj" od 2016. do sada utrošeno je 1, 8 milijardi kuna.

