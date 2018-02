Dimnjačari ipak dolaze tri puta. Platit ćete tek ako vas ni nakon toga 'nema doma'

U svakoj zgradi jednom godišnje, prema zakonu, treba kontrolirati dimovodne objekte te uređaje za loženje i dozračni sustav u svrhu zaštite od požara i onečišćenja. To je posao dimnjačara koji zato moraju ući u svaki stan te obaviti preglede i mjerenja. Trenutačno obilaze područje Novog Zagreba, a s obzirom na obavijesti koje su ostavili u zgradama, neki su se tamošnji stanari zabrinuli hoće li im dimnjačari dovoljan broj puta “pozvoniti na vrata” ili će ih njihova kontrola dodatno koštati.

– Obavijest su samo zalijepili u ulazu, dobro da sam je uopće vidio. A na njoj pišu tek dva termina u kojima će dimnjačari doći. Što je s ljudima koji u to vrijeme rade, koji su na putu ili u bolnici? – požalio se jedan od stanara.

Troškovi iz pričuve

Na obavijesti piše kako se korisnici mole “da u zakazano vrijeme omoguće pristup do dimovodnih objekata i ložišta u stanu”, u suprotnome slijedi kazna od 68,75 kuna te još moraju platiti uslugu, koja košta 90 kuna. No, situaciju smiruje dimnjačar Marko Cigrovski, koji ovih dana obilazi zgrade u Novom Zagrebu.

– Istina je da nudimo dva termina, no na obavijesti stoji i naš broj telefona te napomena da nas osoba nazove ako u predviđena vremena ne može biti kod kuće. Dogovorit ćemo naknadni termin i to nećemo naplatiti – ističe Cigrovski te dodaje kako je novčana kazna za one koji potpuno ignoriraju obavijest. Dimnjačari takvo ponašanje imaju pravo prijaviti komunalnom redarstvu, a onda se usluga naplaćuje dodatno, dok se prvi put troškovi za sve stanare podmiruju iz pričuve.

– Riječ je o jako važnom poslu jer moramo posebnom sondom očitati emisiju dimnih plinova, odnosno vidjeti kolika je razina ugljičnog monoksida. Također, čistimo dimnjake te provjeravamo ima li negdje kakvih oštećenja – govori Marko Cigrovski iz dimnjačarske obrtničke zadruge, kojoj mnogi stanari ipak zamjeraju to što s njima komuniciraju samo preko obavijesti na vratima, pa predlažu da se uvedu i obavijesti SMS-om, e-mailom ili telefonom.

Nije savršeno, ali...

– Istina je da u slučaju dimnjačara, ali i sličnih pružatelja usluga postoji problem u komunikaciji sa stanarima te stoga mi na tu temu redovito organiziramo radionice i savjetovanja za upravitelje višestambenih zgrada – ističe i Brankica Dejanović iz Udruge upravitelj, a da je zapravo riječ o problemu koji nema idealno rješenje, smatra i Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada.

– S jedne su strane stanari koji nam se često javljaju s problemom nefleksibilnosti dimnjačara i sličnih službenika. No, ima i stanara koji su neodgovorni, a treba razumjeti i dimnjačare kojima je cilj sav posao obaviti uz što manje dolazaka – ističe Vladanović.

Dodaje kako sustav nije savršen, ali ovakav kakav je sada barem donekle funkcionira te je najvažnije da i jedna i druga strana imaju dovoljno strpljenja.

