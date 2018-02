Nova pravila o otpadu vrijede od danas, evo što o njima treba znati

Od danas vrijede nova pravila o otpadu. U nastavku pročitajte sve što o njima treba znati:

1. Kome sve stižu vrećice i kakve će biti? Na adrese Zagrepčana koji žive u kućama stići će spremnici, a oni koji stanuju u višestambenim zgradama dobit će vrećice koje će odlagati u kontejnere ispred tih objekata. Kontejneri će biti prilagođeni vrećicama, točnije, budući da će biti vrećica za biootpad, plastiku i metal, takvi se nabavljaju i spremnici. Vrećice za biootpad bit će od 30 litara te će se odvoziti jednom tjedno, dok će za plastiku i metal biti od 60 litara i odvoziti se svakih 15 dana.

2. Hoće li se tipizirati? Svi će stanovi dobiti identične vrećice. Za biootpad konkretno one će biti razgradive kako bi se mogle bacati direktno u kontejnere koji su za to namijenjeni. Četiri mjesečno za svaku vrstu otpada na raspolaganju imat će svako kućanstvo, a ako im one količinski ne budu dovoljne, dodatne će moći kupiti u drogerijama ili trgovinama koje ih drže. Cijene biorazgradivih kreću se od 20 do 70 kuna za 15 komada.

3.Kakve će biti kazne? Ako se otpad ne preda Čistoći, kazna je deset tisuća kuna. Upola manje platit će onaj tko svojim smećem ugrožava zdravlje susjeda, dok će se za pogrešno odvajanje kažnjavati s tri tisuće kuna. Najmanja je kazna od 250 kuna, ako se uhvati nekog da uništava kontejner.

4. Zašto se globe neće naplaćivati odmah? Odluka o prikupljanju otpada vrijedi od danas, ali kazne su ugovorne. To znači da nijedna neće biti naplaćena dok god se ne sklopi ugovor između pojedinca i Grada.

5. Kakav se ugovor potpisuje? Riječ je zapravo o izjavi kojom se davatelj usluge, odnosno Čistoća, pojedincu obvezuje dati odgovarajuće spremnike ili vrećice propisane odlukom, dok se korisnik obvezuje zaprimiti ih i o njima voditi računa. U roku od 90 dana nakon stupanja odluke na snagu Čistoća mora izjave dostaviti svim Zagrepčanima, a oni imaju onda 15 dana roka da ih vrate. Ako na njih ne budu imali primjedbe, u Čistoći će smatrati da se s njom slažu te će im dostaviti spremnike i vrećice. Na izjavi će stajati i novi cjenik.

6. Kakav novi cjenik i znači li to veće račune? Nema poskupljenja, kažu u Gradu, a novi se cjenik formira jer prestaje važiti dosadašnja odluka o prikupljanju otpada, pa s njom i dosadašnji cjenik.

7. Kad će se dijeliti spremnici i vrećice? U roku od pola godine oni bi trebali stići na sve zagrebačke adrese, a kad će se početi dijeliti, još nije poznato.

8. Hoće li se naplaćivati posebno i odvoz biootpada te plastike i metala? Neće. Naplatit će se samo odvoz miješanog komunalnog otpada, dok će ostali odvozi biti besplatni.

9. Kad će se podijeliti preostali komposteri? Na adrese obiteljskih kuća zasad je stiglo nešto više od 17 tisuća kompostera od 350 litara, koji su se počeli dijeliti 15. studenog prošle godine. Kućanstva koja su ih dosad dobila bila su dio pilot-projekta, dok će ih ubuduće imati sva domaćinstva koja nisu u višestambenim zgradama.

10. Što ide kamo? Opušak ide u miješani, a pepeo u biootpad. Vata i pelene također su miješani, kao i svi higijenski proizvodi, dok su, primjerice, talog kave i ljuska jajeta biootpad. U koju kantu koji otpad spada, Zagrepčani baš ne znaju najbolje. Pokreću se stoga od 10. veljače edukacije po četvrtima, koje uključuju dijeljenje letaka s informacijama.

Sad odvajamo 32,8 posto, do 2020. cilj 60 Odluka o prikupljanju otpada na snagu je stupila danas, a Zagrepčanima je na uvid dostupan i Plan gospodarenja otpadom, točnije njegov nacrt koji se može vidjeti na webu Ureda za energetiku. Metropola taj plan nema posljednje dvije godine, a o tome kako će izgledati novi moći će se informirati i na javnom izlaganju 13. veljače u Ćirilometodskoj 5. Nacrt plana, što je i logično, najviše se temelji na odvojenom prikupljanju otpada te govori o tome kako će se postići da se do 2020. odvaja čak 60 posto smeća. Trenutačno taj postotak, stoji u nacrtu, iznosi 32,85 posto, a miješani komunalni otpad ne bi trebalo biti teško smanjiti budući da se u njemu nalazi 25 posto kuhinjskog smeća te 26 posto plastike i papira. Za odlaganje biootpada predviđa se dalja podjela kompostera te nabava dodatnih kontejnera, a kako bi odvoz svog otpada funkcionirao, nabavit će se i još vozila. Navodi se i kako se na Jakuševcu otpad bez problema može odlagati do 2029., a predviđa se i gradnja kompostane u Obreščici, kao i Centra za gospodarenje otpadom koji bi se, prema nacrtu, trebao smjestiti u Resniku.