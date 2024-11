Dašak Japana stiže u Zagreb: Poznata skladateljica nastupit će kao svojevrsna uvertira u popularni festival

Koncert japanske skladateljice Eiko Ishibashi održat će se 7. studenoga u klubu Močvara kao svojevrsna uvertira u nadolazeće, 22. izdanje Human Rights Film Festivala. Riječ je o koncertu skladateljice Ishibashi i projekciji filma GIFT redatelja Ryūsukeja Hamaguchija.

Naime, nakon suradnje na Oscarom nagrađenom filmu Drive My Car (19. Human Rights Film Festival, 2021), GIFT je novi projekt skladateljice Eiko Ishibashi i redatelja Ryūsukeja Hamaguchija; riječ je podjednako o izvedbi uživo i filmu, nastalom paralelno s Hamaguchijevim filmom Zlo ne postoji koji je prikazan u sklopu prošlogodišnjeg festivalskog izdanja.

GIFT i "Zlo ne postoji" koriste isti materijal i scenarij, ali primjenjuju drugačiji pristup. Dok je film "Zlo ne postoji" nastao kao klasični dugometražni film za prikazivanje u kinima te je, između ostalog, nagrađen Velikom nagradom žirija na prošlogodišnjem venecijanskom festivalu, GIFT je zamišljen kao zasebni nijemi film namijenjen za glazbenu solo-izvedbu.

Rezultat je melankolična ekološka zvučna poema koja glazbu stavlja ispred riječi i koja povremeno podsjeća na Stana Brakhagea u svojem prizivanju svakodnevnog života u ruralnim, snježnim šumama Japana. Koristeći međunaslove umjesto izgovorenog dijaloga, GIFT također otvoreno crpi iz povijesti nijemog filma i Hamaguchijevih idola — Murnaua i von Sternberga.

Eiko Ishibashi, inače, već više od desetljeća spaja stilove i žanrove, od komornog popa i musique concrète do jazz improvizacije, proga i noisea. Surađivala je s umjetnicima kao što su Jim O’Rourke, Keiji Haino, Charlemagne Palestine, Merzbow, Giovanni Di Domenico, Phew i mnogi drugi. Godine 2016. debitirala je kao filmska skladateljica glazbom za The Albino’s Trees, prije no što je 2021. napisala glazbu za Oscarom nagrađeni film Drive My Car.

Foto: SOONCE komunikacije

Ryûsuke Hamaguchi, bivši student Fakulteta za film i nove medije na Sveučilištu umjetnosti u Tokiju, počeo je stjecati međunarodno priznanje svojim diplomskim filmom Passion iz 2008. Njegov igrani film Happy Hour (2015.) višestruko je nagrađivan na međunarodnim festivalima. Kolo sreće i fantazije (2021.) osvojio je Veliku nagradu žirija u Berlinu. Drive My Car (2021.) pak znači njegovu potpunu afirmaciju, te je ovjenčan brojnim nagradama, kao što su ona za najbolji scenarij na 74. filmskom festivalu u Cannesu i Oscar za najbolji strani film.

Upad u pretprodaji je 7 eura, dok na dan događanja stoji tri eura više. Koncert organiziraju Human Rights Film Festival, Explicit music i Začarana Močvara.