Četiri tjedna, četiri staze i vrijedne nagrade

Kameni Svati, Plazur, Gorščica i 500 stuba. Četiri su staze utrke na kojima će se od 30. svibnja do 28. lipnja održavati ovogodišnja Medvednica trail, što znači da sudionici imaju čak četiri tjedna da odrade svoju stazu, kad god to njima odgovara.

"Na samo deset kilometara od glavnog gradskog trga nalazi se pravo trail utočište koje nudi idealne uvjete za uživanje svim trkačima. Svima su nam poznate staze Bikčevićeva i Leustek no on su samo mali dio onoga što Medvednica nudi. Ovom utrkom puno šire će se “zagrliti” ovaj Park prirode, posjetiti zagorska i zagrebačka strana, popeti se na najviši vrh i spustiti do naselja te trčati pored važnih lokaliteta poput Kamenih svata ili 500 stuba", govore iz Društva športske rekreacije Aktivan život.

Usto ističu kako, s obzirom na to da je riječ o utrci koja se trči samostalno, jedan od najvažnijih uvjeta je znati se snalaziti u prostoru uz pomoć GPS uređaja kao što su sat ili mobitel. Prijave su otvorene sve do 25. lipnja, a natjecatelji imaju priliku sudjelovati u tomboli s vrijednim nagradama sponzora. Najbrže tri žene i tri muškarca, pak, na svim dionicama osvajaju besplatnu kotizaciju za sljedeće izdanje utrke Medvednica trail.

Foto: Nedeljko Vareškić