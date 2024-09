Bili smo na Festivalu pasa svih rasa: 'Iskoristili smo besplatan veterinarski pregled, znaju biti jako skupi'

Drugo izdanje Festivala pasa svih rasa startalo je danas na Trgu dr. Franje Tuđmana, a tamo su se okupili brojni četveronošci i njihovi vlasnici, veterinari, treneri, groomeri, djelatnici prihvatilišta, ali i proizvođače hrane, pet shopove, brendove koji predstavljaju svoju ponudu namijenjenu kućnim ljubimcima.

Na desetak štandova posloženih na Tuđmancu možete pronaći sve za svoje ljubimce. Najveći interes izazvao je štand zagrebačke tvrtke Pas Kitchen koja se bavi proizvodnjom zdrave pseće hrane. "Vratili smo hranu u pseću hranu", moto je ove male tvrtke koja u ponudi nudi četiri varijante obroka, Svetu kravu, Leteću kokoš, Gladnog prasca, a osim hrane na festivalu možete naći i razne pseće dodatke za prehranu. "Apetit" tako, primjerice, nudi dodatke na bazi propolisa, a na festivalu ih se može naći i na akcijskim cijenama. Na festivalu gladni neće ostati ni vlasnici koji mogu uživati u Ferdinand knedlama i specijalitetima iz Burger and Beer bara Mrav. – Jako je lijep dan i iznenađujuće topal pa sam s djecom i Leksi došla ovdje. Baš kao obitelj uživamo, organizatori su mislili na sve pa ima i brojnih aktivnosti za djecu – govori Dorina koja je i prošle godine bila na ovom festivalu, a čini joj se da je ove i bolji.

Veliki su interes izazvali i pametni uređaji koji omogućuju vlasnicima da automatski doziraju hranu i vodu za svoje ljubimce i kad nisu kod kuće ili im pronaći novu igračku, poslasticu, preparat za njegu. A pojedini posjetitelji su ovdje našli i odličan poklon za prijatelje. – Vidjela sam štand s nakitom u koji možete personalizirati sa šapom svog kućnog ljubimca i shvatila sam da je to idealna poklon za moju prijateljicu koja idući tjedan slavi rođendan – govori nam Ivana vidno oduševljena ponudom na štandu Forget me not.

– Jako mi je lijepo ovdje, a i moja Leni uživa. Ima puno pasa pa se igra, a super je to što je dostupan i veterinarski pregled. Znaju biti jako skupi pa je ovo odlična prilika i treba bi je iskoristiti svatko tko ima psa – kazuje Mirjana koja iz Dugog Sela došla na ovaj festival, a dodaje i kao u Hrvatskoj nedostaje "pet friendly" događaja. Na zelenilu Tuđmanca uživali su brojni Zagrepčani s ljubimcima, a danas je tek početak ove trodnevne manifestacije koju možete posjetiti sve do nedjelje.

U ova tri dana održat će se i brojna stručna predavanja, primjerice o važnosti oralne higijene, a posjetitelji će moći dobiti savjete veterinara o hrani, opremi, očuvanju zdravlja. Instruktori će demonstrirati kako pravilno trenirati ljubimca, a sutra u 11 sati vježbat će se i joga sa psima, koju će predvoditi veterinarka Marina Žegrec, kao i natjecanje za pse "Brze šape".

Organiziraju se i razne kreativne radionice, a pripremljen je i bogat program za klince koji uključuje modeliranje balona i face painting inspiriran psećim temama. Na repertoaru je i piknik na kojemu će se posjetitelji moći počastiti, primjerice, burgerom i limunadom, a četveronošci i puppychinom.