Bili smo na Baš Naš festivalu: Provjerili smo što se nudi i kakve su cijene, a ovo je najtraženije

Dobra zabava i ukusna klopa mame ovih dana na obalu novozagrebačkoga jezera Bundek, gdje se ponovno smjestio Baš Naš festival, i to u Food&Ball izdanju. Na velikome ekranu prate se utakmice vatrenih na Europskom nogometnom prvenstvu, održavaju se i koncerti, a uživao se, među ostalim, u specijalitetima azijske, meksičke i talijanske kuhinje.

Oaza za opuštanje

Gorg burger u kombinaciji s istoimenim krumpirićima ovogodišnji je hit među Zagrepčanima, kažu u kućici koja poslužuje vjerojatno najpopularniju uličnu hranu. Uz brioche pecivo i juneću pljeskavicu, priprema se s gorgonzolom, prženom pancetom, karameliziranim lukom i zelenom salatom, a stoji 9,20 eura. Za one "hrabrije" nude i Truffle verziju za 9,80 eura, koju upotpunjuju umak od tartufa i sotirane gljive, te Surf'n'Turf burger sa salatom od jastoga, koji je 30 centi jeftiniji. Za krumpiriće valja izdvojiti četiri eura, a varijante s umakom od gorgonzole i pancetom ili pak umakom od sira cheddar i prženim lukom stoje pet.

– Gdje ćeš naći bolje zalogaje od burgera? Još su finiji kada ih jedeš uz dobro društvo, a ovdje nam je baš lijepo, uživamo uz jezero i odmaramo se od napornog dana – rekla je Lea koja je došla s prijateljicama nakon posla.

VEZANI ČLANCI:

Odlučile su se za simple smash burgere, za koje se meso prije pečenja oblikuje u kuglice, a zatim se na vatri špatulom spljošti i blago razlomi te poprimi hrskave rubove. Na Bundeku se može kušati pet vrsta tih burgera – plane, simple, classic, barbecue i fatalni, a cijene se kreću od 8,50 do 9,50 eura. Uz njih se poslužuje batat za 4,50 eura, a varijante s tajnim umakom i prženom pancetom ili sriracha majonezom i jalapeño papričicama stoje 5,50.

Bao bunsi, gyoze i mochi nude se u azijskoj kućici, gdje je, kažu, najtraženiji katsu bowl. Riječ je o zdjelici riže, piletine, katsu umaka, daikona, mladog luka i sezama, a stoji 11 eura. Za tuna poke treba izdvojiti 13, za tofu zdjelicu 11 eura, a tri komada mochija s okusima pistacije, čokolade i marakuje stoje 6,30. Gyoze su od šest do 15 eura, ovisno o količini, a dvije vrste bao bunsa, sa salatom od jastoga ili piletinom, mogu se kupiti za 6,80.

– Svake godine dolazimo na Baš Naš festival, već je postao simbol ljeta u Zagrebu. Najdraža nam je azijska kućica, a cijene su pristupačne – govori Domagoj.

U meksičkoj je kućici, kako ističu, naglasak na dijeljenju hrane, a hit su tacosi s piletinom koji stoje 6,80 eura. Nude se i juneći te tacosi s povrćem, a za utakmice su pripremili XXL verziju za 17 eura. I quesadille su tražene, a stoje od 6,30 do 6,50 eura, no kuhar u kućici preporučuje chimichangu.

17.06.2024., Zagreb - Bas nas festival odrzava se na Bundeku. Photo: Marko Juric/PIXSELL Foto: Marko Juric/PIXSELL

– To je zarolana tortilja s junetinom, sirom, crvenim lukom, paprikom, grožđicama, vrhnjem, pelatom i peršinom. Jako fino i nešto novo što se može probati – kaže. Za posjetitelje koji se žele zasladiti, poslužuju i churrose za 4,50 eura, odnosno varijantu s čokoladom za pet, a u Foccaceriji se nude četiri vrste popularne talijanske delicije. Najtraženije su foccacie s mortadelom i pršutom, koje stoje 12 eura, a one s piletinom i povrćem su 11. S obzirom na visoke temperature, dobro idu i osvježavajuća pića, a u kućici Jack Daniels primjerice miješaju koktele poput Pelinlade i Palome, koji stoje od 7,10 do 7,50 eura.

Plaćanje karticama

Sve se na festivalu na Bundeku, spomenimo, plaća karticama, gotovina se može ostaviti samo za bakšiš. Posjetiti se može do 14. srpnja, radnim danom od 16 do 23 sata, subotom od 13 do ponoći te nedjeljom od 13 do 23, a manifestacija uključuje i bogat glazbeni program s koncertnom listom na kojoj su i Grše, Boris Štok, TBF, ali i Trash party koji priprema Kvart priča. Za najmlađe je tijekom tjedna organiziran poseban kutak s animatorima.

VIDEO: Uz ljetni vozni red, neke tramvajske linije skraćene su zbog radova