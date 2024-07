Bez tople vode dijelovi Sopota, Utrine i Jaruna: Donosimo popis radova HEP Toplinarstva u srpnju

I ovog ljeta bageri raskopavaju zagrebačke ulice u sklopu velikog projekta revitalizacije gradskog vrelovoda koji provodi HEP Toplinarstvo. Radovi su već obavljeni na Horvaćanskoj cesti te u dijelu Utrine, a tijekom srpnja nastavljaju se u ovom novozagrebačkom kvartu te počinju u susjednom Sopotu.

Bez tople vode, točnije do 23. srpnja, bit će dijelovi Skokove, Katićeve, Baradina i Ivšićeva prilaza te Ukrajinske ulice u Utrini, a radni strojevi u Sopot stižu sutra. Obustavom će zato u tom kvartu do 31. srpnja biti zahvaćeni dijelovi Turinine, Pičmanove, Ostrogovićeve, Islandske i Ulice Milovana Kovačevića.

Kopa se i na području Srednjaka, gdje bi radovi trebali biti dovršeni do četvrtka, a kućni broj 3 u Svetoivanskoj ulici na Ljubljanici toplu bi vodu trebao dobiti do 22. srpnja. Od sutra pa do posljednjeg dana mjeseca radit će se i na Jarunu pa će se hladnom vodom morati tuširati stanovnici dijela Mrkopaljske te ulica Jarun i Bartolići. A od danas do 19. srpnja kopat će se dio Gajeva naselja i Staglišća, točnije Klekova i Našička ulica. Detaljan popis lokacija s kućnim brojevima koji će ostati bez tople vode može se vidjeti na web-stranicama HEP Toplinarstva.

Riječ je, podsjetimo, o najvećem projektu u povijesti centralnog toplinskog sustava Zagreba, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima Europske unije. Traje od 2021. godine, a dosad je revitalizirano 40 kilometara vrelovodne mreže, odnosno zamijenjeno 80 kilometara cijevi. Od 2024. do 2026. planira se zamijeniti još 28,5 kilometara mreže, odnosno 57 kilometara cijevi, a tijekom ove godine najveći dio radova provodit će se u naseljima Utrina, Sopot, Srednjaci, Jarun i Staglišće.

Radovi manjeg opsega provodit će se u naseljima Savica, Borovje, Folnegovićevo, Trešnjevka, Voltino, Vrbik, Cvjetno i Siget. Postojeći vrelovodi zamjenjuju se modernijim, čime se povećava sigurnost zagrebačkog centralnog toplinskog sustava, napominju u HEP Toplinarstvu.

