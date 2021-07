VIDEO Benčić brani Tomaševića: 'Nisu kućni prijatelji, znaju se iz Varšavske'

Odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da otvori još jedan predmet protiv njena stranačka kolege Tomislava Tomaševića, komentirala je saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić.

-Upravno vijeće bolnice nije uprava bolnice. Ustanove po zakonu imaju upravna vijeća u kojima sjede predstavnici osnivača ili kao u slučaju bolnice Srebrnjak i predstavnici radnika. Te su četiri osobe nužno vanjske osobe koje predstavljaju grad kao osnivača i vlasnika bolnice. S obzirom na to da su neki članovi prethodne uprave završili u pritvoru i da su se događale malverzacije, morali smo imenovati nove članove- pojasnila je Benčić.

U slučaju Srebrnjaka to je iznimno važno, ističe, jer se radi o najvećem projektu koji se u Gradu Zagrebu financira iz Fondova Europske unije. Naime, projekt Dječjeg centra za transakcijsku medicinu koji je u tijeku, vrijedan je gotovo pola milijarde kuna.

Vremena sve manje

-Dvije godine od potpisivanja ugovora, nije ništa napravljeno osim opstrukcija o kojima ste mogli čitati u medijima te o smjeni ravnatelja Nogala kako bi se taj projekt opstruirao. Do kraja projekta ostalo je manje od godine dana. U slučaju da se ne realizira, građani Zagreba morat će vratiti pola milijarde kuna europskog novca - upozorava. S toga je logično, dodaje, da su u Upravno vijeće imenovali stručne ljude.

-Trebala nam je kao predsjednica ugledna znanstvenica iz područja pedijatrije i transakcijske medicine. Dr. Kolaček je srećom pristala. Druga potrebna struka je upravno pravo. Imenovali smo izv. prof. Marka Turudića jer je stručnjak za pitanja javne nabave što je ključno u EU projektima. Zbog iskustva u EU projektima, u timu je i Ivana Novoselec. Za područje zdravstvenog menadžmenta razgovarali smo s više ljudi i nije nam bilo lako pronaći osobu koja će pristati na to - izjavila je Benčić. Za tu poziciju, kaže, potreban je netko kome primarna motivacija nije novac.

'Izabrali smo dobar tim'

-Članovi Upravno vijeća na temelju odluke Ministra dobivaju naknadu za 750 kuna mjesečno. Lauc je na to pristao jer mu je stalo do realizacije našeg programa i projekta. On jest bio donator kampanje, no 1000 drugih Zagrepčana također su bili donatora naša kampanje, diskvalificira li ih to po bilo čemu- zapitala je Benčić, a novinari su je prekinuli rekavši da nije stvar u 700 kuna naknade već o poruci koja se šalje javnosti ovakvim imenovanjima.

Zbog ovakvih imenovanja, naglasili su novinari u pitanjima, platforma Možemo! u kampanji je kritizirala bivšeg gradonačelnika, a sada čine isto.

- Lauc je izabran jer je stručna osoba izuzetno ugledna u svojim krugovima. Ono što smo željeli je imenovati upravno vijeće po stručnosti i mislim da smo imenovali sjajne ljude. kada bi to što je činjenica da je on donator na bilo koji način utjecala na to da ga izaberemo, onda bi to bio sukob interesa - objasnila je zastupnica. Na pitanje je li dr.sc. Lauc gradonačelnikov prijatelj, odgovorila ja niječno.

-Oni nisu kućni prijatelji. Ne druže se nikada, no znaju se na razini poznanstva iz Varšavske - rekla je, a novinari su ju ponovno podsjetili da su takva imenovanja prijatelja i poznanika bila špranca stare gradske uprave.