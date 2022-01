Ante Grabovac prvi je Hrvat koji je primio četvrtu dozu cjepiva: Evo što nam je rekao!

Imoćanin Ante Grabovac ljetos je postao prva osoba u Hrvatskoj koja je, zbog greške u sustavu, cijepljena trećom dozom cjepiva protiv koronavirusa. Danas je pak, prvi primio četvrtu dozu.

-Ušao sam automobilom na Velesajam oko podneva jer je prvih 20 minuta parkinga gratis. znao sam da ću brzo biti gotov. Ušao sam u šator, predao papire, uputili su me na punkt i cijepili. Sve je bilo gotovo za nekoliko minuta, ponosno će Ante. Sva četiri puta do sad cijepio se Modernom, a za sad, kaže ne osjeća nikakve nuspojave.

-Dobro se osjećam. Nakon treće doze imao sam temperaturu, ali za sad ju nemam. Malo me boli rame i to je to- kaže. Na četvrto cijepljenje ponukao ga je primjer Izraela, objašnjava.

-Izrael je po svemu napredna zemlja. Ulažu u znanost i nove tehnologije pa ako oni cijepe četvrtom dozom svoj narod, ne rade to badava pa sam i ja odlučio slijediti taj primjer- ističe Ante. Među svojim prijateljima naišao je samo na pozitivne reakcije.

-Svi me sada zezaju. Kažu, Ante pa ti si sad kao supermen! Nemam negativno iskustvo, svi me hvale jer brinem o svom zdravlju. Bratić mi je bio antivakser. Nedavno je završio na kisiku pa sada više nije antivakser - navodi Grabovac. Da bez puno čekanja na Velesajmu dođe na red i cijepi se i četvrti put bez ikakvih komplikacija, omogućila mu je pak greška u sustavu.

– U ožujku sam u Domu zdravlja u Runjaninovoj primio prvu dozu Moderne. Mjesec dana kasnije, 6. travnja, cijepili su me drugom, no primijetio sam da je na toj potvrdi otisnut krivi OIB. Nekoliko dana kasnije zvali su me telefonom da dođem na cijepljenje, a ja sam im rekao da sam već bio, no to očito nitko nije zabilježio. Kasnije sam pokušao izvaditi COVID potvrdu, no nisam mogao jer moje drugo cijepljenje nigdje nije zavedeno – objašnjava umirovljenik.