Žuto upozorenje za tri regije: Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno s najvišom temperaturom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva, prognoza je za četvrtak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najčešće na istoku, a lokalno mogu biti i izraženiji. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.



DHMZ je proglasio žuti meteoalarm za osječku, zagrebačku, karlovačku i dubrovačku regiju. "Lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća od 50 %. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navode iz DHMZ-a. Za vikend će pak biti stabilnije vrijeme. Temperature će se penjati do 33 stupnjeva.

- U petak manje oblaka, ujutro s mjestimičnom maglom, a samo rijetko moguć je pokoji popodnevni pljusak, uglavnom na istoku. U dane vikenda većinom sunčano i vruće, i na kopnu i na moru, gdje će u subotu puhati jugozapadnjak, a u nedjelju će okrenuti na jugo. Prekosutra pak još sjeverozapadni vjetar, pri čemu mjestimice na sjeveru i na krajnjem jugu može biti pokojeg pljuska. Lokalni su neverini mogući ponegdje u Dalmaciji gdje će biti i podosta sunca. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, prema otvorenom mjestimice i jak, uz malo i umjereno valovito more. Danju malo manje toplo nego danas - najviša temperatura između 26 i 29 stupnjeva, koliko se očekuje i na krajnjem jugu Lijepe Naše. Uz promjenljivu naoblaku i sunčana razdoblja, i tu može biti mjestimične kiše te neverina. Kao i drugdje na moru, puhat će sjeverozapadnjak, na otvorenom moru i jak - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

