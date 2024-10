Županjska tvrtka nakon 20 godina staje s proizvodnjom: 'Ljudi su ogorčeni, nitko ne zna tko će dobiti otkaz'

Poslije gotovo 20 godina prestaje proizvodnja kombajna u tvrtki Same Deutz Fahr Žetelice u Županji. Posljednji kombajn je proizveden prije nekoliko dana i sada ih se još nekoliko nalazi na završnom opremanju poslije čega se dalje ne zna što će biti s tvrtkom i kakva je dalja sudbina 200-tak radnika. Potvrdio nam je to i sindikalni povjerenik u ovoj županjskoj tvornici Mladen Benković koji najavljuje kako će danas biti održan zoom sastanak s čelnicima Grupacije koja sjedište ima u Italiji.

- Imali smo prošlog tjedna sastanak u Italiji gdje nam je rečeno kako proizvodnja kombajna staje i da će ostati dio radnika zaposlen na proizvodnji rezervnih dijelova. Koliko njih bi bilo zaposleno i na koliko dugo mi ne znamo. Znam samo da su ljudi ogorčeni ali i uplašeni jer nitko ne zna tko će dobiti otkaz - kaže Benković.

Na sastanku u Italiji obećano im je kako će svaki od radnika koji dobije otkaz dobiti otpremninu u iznosu od oko 890 eura po godini radnog staža provedenoj u ovoj tvrtki. Međutim, ono što dodatno brine zaposlenike je činjenica da je tvrtku tijekom proteklih dana službeno napustio i višegodišnji izvršni direktor i njegovih troje suradnika koji su već pronašli nove poslove. Po riječima Benkovića trenutno u tvrtki nema niti jedne odgovorne osobe pa se ne zna tko je odgovoran za ono što se događa unutar tvrtke, koga pitati za plaću, neko pojašnjenje ili bilo što drugo. Vezano za posao ili pak stvari koje se događaju u tvrtki. Još uvijek nema niti obećanog zapisnika sa sastanka u Italiji.

- Sve je to čudno i po malo neozbiljno. Ljudi su u panici i strahu. Ne znaju bi li čekali ili pak otišli tražiti neki drugi posao. Niti ne znaju tko će ostati, hoće li biti sve ispoštovano što je rečeno… Mi se nadamo da hoće jer svih ovih godina nije bilo takvih problema – ističe Benković dodajući kako ne zna postoje li planovi da se možda proizvodnja preseli u neku drugu državu kako se špekulira.

Naime, ranije su se mogle čuti i priče kako će se proizvodnja kombajna iz Županje preseliti u Kazahstan ali za sada to nitko ne može potvrditi niti demantirati. Kada je riječ o razlozima zašto staje proizvodnja kombajna u Županji radnici smatraju kako tu ima više razloga. Spominju pad prodaje kombajna za što krive korona krizu i rat u Ukrajini koja je bila jedno od glavnih tržišta gdje su izvozili svoje kombajne. Misle i kako je jedan od razloga i slaba promidžba. Ukazuju i na činjenicu da su u međuvremenu izgubili tržišta Francuske i Njemačke koja su im bila od velike važnosti. Međutim, spominju i kako se godinama unazad nije ulagalo u modernizaciju proizvodnje, nove strojeve i proizvodne linije… Kažu i kako su se i nizu slučajeva sami snalazili što je radi sve modernije tehnologije bilo sve teže pa često i nemoguće.

Inače, ova županjska tvrtka je do sada proizvela više od 5000 kombajna koje su izvozili širom svijeta. U najboljim godinama godišnje su proizvodili i preko 400 kombajna godišnje tako da su uz stalno zaposlene s početkom proizvodnje uzimali i zaposlenike koji su imali ugovore na određeno vrijeme, odnosno dok traje potreba. Međutim, poznato je i kako je i pored toga dobar dio radnika radio za minimalac tako da su 2019. godine imali i štrajk tražeći više plaće. Tvrtku koja je zapošljavala 200-tinjak radnika i izvozila kombajne širom svijeta u više navrata posjećivali su i predsjednici, premijeri i ministri od kojih se sada nitko nije oglasio.

- Čuo sam da se tvrtka zatvara i to je jedino što znam. Nikada me iz te tvrtke nisu primili iako sam to tražio tako da nemam više informacija o tome što se događa i koji su razlozi – rekao je gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Zaposlenici tvrtke s kojima smo razgovarali o prekidu proizvodnje kažu nam kako je već neko vrijeme sve ukazivalo da bi moglo biti nekih problema s poslovanjem tvrtke. Podsjećaju tako i na činjenicu da su u tvrtku dolazili investitori iz Kine koji su bili zainteresirani za preuzimanje tvrtke, vršili dubinsko snimanje i analizu tvrtke ali je propalo. Navodno je postojao i interes iz Turske ali i od toga nije bilo ništa.

- Voljeli bi kada bi vlasnici tvrtke iz Italije došli u Županju i ovdje održali sastanak s radnicima i rekli im sve što imaju, kakvi su planovi, što se može očekivati i slično. Za sada oni ustrajavaju na sastancima u Italiji i preko zooma što nije to jer ljudi imaju masu pitanju posebno sada kada nemamo nikakvo rukovodstvo tvrtke. Pri tome i oni vide da sada nema nikakvog rukovodstva pa su i u strahu i za otpremnine – istaknuo je Benković.

Ipak, svi se slažu kako su u najgoroj situaciji radnici sa preko 50 i više godina koji će teško pronaći neki novi kvalitetan posao, a u isto vrijeme su i prestari za neki novi početak u inozemstvu. Nadaju se kako neće biti problema s isplatom otpremnina jer bi im to omogućilo da mirnije dočekaju uvjete za mirovinu ili pak da pronađu neki novi posao. Dio zaposlenih je, kada su vidjeli da se nešto čudno događa u tvrtki, posao pronašao negdje drugdje. Ima i onih koji već imaju uvjete za mirovinu pa će ova odluka o prekidu proizvodnje to samo ubrzati.

