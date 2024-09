Župan Jelić protiv poreza na nekretnine: Za porez na ekstraprofit trgovačkim lancima

“Mi, Hrvati, jedna smo od najstarijih nacija na svijetu, a naši umirovljenici, koji su godinama štedjeli upravo kroz nekretnine i posjeduju veliki broj njih, nemaju mirovine koje će im omogućiti plaćanje dodatnih poreza. Ostat će im jedina opcija – rasprodaja nekretnina. Namjerno sam upotrijebio riječ ‘rasprodaja’, jer Hrvati više neće biti vlasnici svoje zemlje.” Ovo tvrdi šibensko-kninski župan Marko Jelić u razgovoru za Večernji list, govoreći o uvođenju poreza na nekretnine. Strahovanja i bojazan od najgoreg scenarija zbog uvođenja poreza na nekretnine potkrjepljuje i nedavna studija Instituta za migracije, iz koje je vidljivo da naši mladi između 18 i 29 godina, točnije njih 70%, razmatra odlazak iz zemlje, dok 44% aktivno radi na tome.

– A zašto? Zato što ne žele nepotizam i stranački klijentelizam koji je ovdje jedini način da nešto postigneš i da tvoje ideje postanu vidljive. Uvođenje poreza na nekretnine, ako se ne razradi i osmisli kako treba, moglo bi biti najopasnija stvar u novijoj povijesti našeg naroda. Namjerno sam istaknuo “narod”, a ne “državu”, kako bih upozorio da smo 900 godina bili bez nje i da je narod preživio upravo zahvaljujući svojim nekretninama. Na temelju tih nekretnina gajili smo nadu i pravo da će jednog dana oživjeti država. Moglo bi se dogoditi da velika većina rasproda svoju stotinama godina prikupljanu imovinu i da jednostavno više ne posjedujemo zemlju. A bez zemlje nema ni države – upozorava Jelić.

Na upit o dodatnom oporezivanju iznajmljivača i pitanju jesu li cijene apartmana doista visoke ili su previsoke cijene u trgovačkim lancima i ugostiteljstvu, Jelić odgovara: – Nama, građanima Hrvatske, skupo je priuštiti si odlazak na more u trajanju od tjedan dana jer za četveročlanu obitelj morate izdvojiti tri prosječne plaće. A i ostatak godine treba živjeti. No, ako kvaliteta prati cijenu, uvijek će se naći kupac. To je ono čemu se moramo posvetiti – dizanju kvalitete smještaja i ponude u cjelini. Prema mojemu mišljenju, budućnost našeg turizma leži u smanjenju broja turista, ponajprije zbog pritiska na okoliš, a okoliš ne uključuje samo prirodu već i kvalitetu života domaćeg stanovništva koje gubi dio komfora tijekom turističke sezone. No smanjenje broja turista moramo kompenzirati kvalitetom koju ćemo dodatno naplaćivati.

Cijene u trgovačkim lancima sasvim su drukčija priča, narodskim jezikom rekao bih da nas “deru”. Cijene istih proizvoda u Hrvatskoj i recimo Njemačkoj nekada su i po nekoliko puta više na našu štetu. Donedavno su postojale i razlike u kvaliteti, čime su nas dodatno “potkradali”. To bi trebalo maksimalno oporezovati i da oni ne mogu iznijeti ni jedan cent koji su ostvarili na taj ne baš pošten način iz Hrvatske.

– Sve što odstupa više od 15 do 20% u cijeni, a vjerujem da je moguće da imaju dodatne troškove poslovanja prije svega zbog logistike, u odnosu na prosječnu cijenu u EU, trebalo bi oporezovati kao ekstraprofit. Tada ne bi trebalo raspravljati o ovom porezu – rekao je, među ostalim, Jelić.