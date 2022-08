Zoran Mamić ostaje nedostupan RH pravosuđu

Zoran Mamić, baš kao i njegov brat Zdravko, do daljnjega ostaje nedostupan hrvatskom pravosuđu. To baš i nije neko veliko iznenađenje, iako je Hrvatska tražila njegovo izručenje od BiH.



No od toga neće biti ništa, jer mlađi Mamić osim hrvatskog ima i BiH državljanstvo, a sud BiH smatra da nisu ispunjene pretpostavke iz Ugovora o izručenju zaključenog između Hrvatske i BIH prije desetak godina, prema kojima bi BiH Zorana Mamića izručila Hrvatskoj.