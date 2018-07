Kako su Dalićeve riječi dočekane u HNS-u: On mi to nikad nije spomenuo

Već po staroj dobroj hrvatskoj tradiciji, usred neviđene euforije koja trese zemlju, odjednom se ni iz čega stvorila – afera. U trenucima dok cijela Hrvatska još uvijek slavi svjetsko srebro, dok se ljudi još nisu ni otrijeznili od slavlja na dočecima, poput bombe odjeknula je Dalićeva poruka iz Varaždina kako još nije odlučio o budućnosti na klupi reprezentacije.

Ima li u tom dimu i neke vatre i kako su ove riječi dočekane u HNS-u?, pitali smo dopredsjednika Saveza Damira Miškovića. Nije djelovao nimalo potreseno ni zabrinuto.

– Hoćete li moj iskren odgovor? Pa prvenstvo je završeno prije tri dana, ljudi su tek počeli s odmorima, fizički su, mentalno i emocionalno ispražnjeni i ja mislim da ih treba pustiti na miru neko vrijeme da im se sve to slegne – krenuo je okolo-naokolo Mišković, a onda napokon konkretizirao stvari:

>> Pogledajte i doček Zlatka Dalića

[video: 25971 / ]

– Kod Dalića je sve jasno: on ima ugovor u HNS-u do 2020.godine i dalje od toga ne moram ići. Sad ćemo ga pustiti da se odmori, pa ćemo, kada za to dođe vrijeme, s njim sjesti za stol. I vidjeti što je najbolje za hrvatski nogomet.

Hoćete li mu možda podignuti plaću s obzirom na njegov planetarni uspjeh i jeste li od Dalića čuli da bi želio otići?

– Ponavljam, Dalić ima ugovor takav kakav je potpisao, i ja ne mogu uime Izvršnog odbora govoriti u eventualnoj povišici. Pa i Kek je osvojio naslov prvaka s Rijekom, pa smo se i nakon toga držali ugovora koji je imao. Kad me već pitate za moj odnos s Dalićem, mogu vam reći da smo proteklih dana mnogo razgovarali. Evo, posljednji put u utorak u 21.30 i ni u jednom od tih razgovora Dalić mi nije spomenuo niti da ima ponudu niti da bi želio otići niti da će tražiti povišicu. On, kao i svi, uživa u ovome svjetskom čudu koje smo ostvarili i sad ga treba pustiti na miru.

Mora prihvatiti kritike

Jesu li Daliću možda zasmetale kritike nakon američke turneje kada je navodno gotovo bio smijenjen?

– Nisam bio u Americi pa o tome ne znam ništa. No, svaki trener mora biti spreman prihvatiti kritike, kojih će uvijek biti, jer one su dio nogometnog folklora. I Kek je doživljavao kritike pa je, evo, već dulje od pet godina u Rijeci – zaključio je dopredsjednik HNS-a Damir Mišković.

Sličnu reakciju, samo još žešću, imao je Robert Markulin, član Izvršnog odbora HNS-a iz Koprivnice, čovjek koji se najviše zauzeo za Dalića pri odabiru izbornika u listopadu prošle godine.

– Dalić ima ugovor i tu je cijela priča završena – kazao je Markulin, a onda malo podignuo ton:

– Bilo bi pošteno od vas medija da tog čovjeka sada pustite na miru! Zar on to ne zaslužuje nakon svega što je napravio, nakon što se tek prije dva dana vratio u Hrvatsku? Bez ikakva povoda potičete cirkus, rusvaj, ni iz čega! Ne znam kome je to potrebno, odakle ta potreba za senzacionalizmom.

Sam će odlučiti

Možda je i sam Dalić dao povoda nekim svojim neodlučnim izjavama. Ni on sam se nije izjasnio da ostaje? uzvraćamo Markulinu.

– Sada nije trenutak za razgovor o tome! Dalić ima ugovor, i to je ono što je na papiru. Bit će prilike za razgovor s njim, na kraju on će sam odlučiti što će dalje – zaključio je Markulin, kojemu nikako nisu legla najnovija nagađanja o Dalićevoj budućnosti.

Dalić ne bi bio prvi izbornik koji je napustio osvajača medalje na svome vrhuncu. To je 1998. godine učinio izbornik svjetskih prvaka Francuza Aimé Jacquet, koji je u 56. godini okončao trenersku karijeru. Od naših izbornika nakon Svjetskog prvenstva 2002. godine klupu Hrvatske napustio je Mirko Jozić, svojom voljom, najavivši to prije početka prvenstva, dok su Otto Barić nakon Eura 2004. i Zlatko Kranjčar nakon SP-a 2006. bili – smijenjeni.

Kad je Zlatko Dalić u pitanju, njegova lojalnost, njegova posvećenost reprezentaciji i sklad koji je ostvario u odnosu s igračima, sugeriraju kako je priča o njegovu odlasku bespredmetna. Jedino ako sam Zlatko Dalić ne otkrije nešto što samo on zna, nešto što je sve ovo vrijeme čuvao u sebi...

>> Pogledajte i tko bi glumio vatrene da se o njima snima film