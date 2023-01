Žiri izbora za najljepši Advent u Hrvatskoj ekskluzivno otkriva kriterije za odabir pobjednika

Ušli smo u posljednji tjedan glasovanja za NajAdvent 2022. u sklopu kojega će Večernji list nagraditi tri najbolja Adventa po izboru čitatelja i tri najbolja Adventa po izboru žirija.

Čitatelji mogu glasovati sve do 8. siječnja 2023. putem stranice NajAdvent.hr i na Facebook profilu Večernjeg lista stoga pozivamo sve one koji još nisu glasali za svoje favorite da se uključe i pomognu nam izabrati ovogodišnje dobitnike Zlatnog, Srebrnog i Brončanog bora.

Na posebnoj stranici NajAdvent.hr te u tiskanim i online platformama Večernjeg lista predstavili smo nominirane Advente sa svim posebnostima i programima koje nude, a u nastavku donosimo video podsjetnik na ovogodišnje kandidate.

Nominirano je ukupno 17 gradova koji su prijavili svoje sudjelovanje u izboru, a pobjednici će biti proglašeni u dvije kategorije – jedna prema izboru čitatelja, a druga prema izboru žirija sastavljenog od članova Večernjeg lista i renomiranih stručnjaka iz javnog života. Tako će ove godine zadatak da odaberu NajAdvent imati poduzetnik i influencer Sandi Pego, radijska voditeljica Ivana Mišerić, glazbenik, slikar i scenograf Ivica Propadalo te Večernjakovci Anamaria Todorić, Mirjana Tomičić i Dražen Novak.

Tri su glavna kriterija prema kojima će žiri ocjenjivati nominirane Advente: programski sadržaj, vizualni dojam i ekološki aspekt. Pregled bogatih adventskih događanja dostupan na stranici NajAdvent.hr potvrđuje da pred njima nije nimalo lagan ni jednostavan zadatak, no vodit će se svojim bogatim iskustvom rada i sudjelovanja na brojnim projektima i manifestacijama kako bi odabrali najljepši Advent 2022. U nastavku predstavljamo članove žirija koji će uz menadžment Večernjeg lista odlučiti o pobjedničkim gradovima.

Poduzetnik i influencer Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego, u fokus šire javnosti došao je nakon sudjelovanja u televizijskom showu Nove TV „Ples sa zvijezdama“, no ovaj svestrani poduzetnik već dugo niže poslovne uspjehe kao jedan od najpopularnijih domaćih TikTokera, vlasnik marketinške agencije Rinzol, suvlasnik Činkice, restorana Purple Monkey i Poke Me te Ritz Cluba. Iako mu kao novopečenom tati i velikom radoholičaru koji voli svoj posao ne preostaje mnogo slobodnog vremena, u svoj dinamičan raspored uspio je uklopiti žiriranje u Večernjakovom projektu NajAdvent kojem će dati svoj doprinos kao stručnjak na području stvaranja autentičnog i inovativnog sadržaja koji su ovogodišnji kandidati za NajAdvent nastojali ponuditi publici.

Foto: Privatna arhiva Sandi Pego i supruga Cindy Šoštarić Hadžić

U razgovoru sa Sandijem doznali smo da kao ključ organizacije kvalitetnog Adventa vidi dobar tim, odnosno ljude koji stoje iza organizacije: „Jako je puno logistike i mikrologistike koju je potrebno dovesti do savršenstva jer i onaj mali krivi zaveslaj može dosta uzburkati čamac koji ovisi o svakom veslaču. A pokraj te organizacijske strukture dobro je poznavati i tržište koje ipak trebaš privući svom Adventu na neki način“, pojasnio je.

Provjerili smo i što osobno najviše primjećuje prilikom posjete Adventu. „Ono što mene može osvojiti je nešto drugačije. Zagreb je mjesto gdje sam stvarno sve i svašta vidio, ali ne samo Zagreb već i neki drugi europski gradovi koji su pokazali ono što se većinom viđa, a to je glazbeni program, adventske kućice i bogata ponuda hrane i pića, to stvarno možemo vidjeti svuda. Osvojit me može nešto drugačije, posebno.. možda bih rekao pozitivna energija koja zrači u ljudima te se širi svom tom masom, a ima je isključivo onda kad imamo jako puno zadovoljnih potrošača tako da se vraćamo uvijek na isto, kvaliteta dobre organizacije i ponude. Cijela Hrvatska je stvarno posebno izgledala, jako puno truda se uložilo, a o pobjednicima će odlučiti sitni detalji koji su pojedine Advente činili nešto posebnijim, drugačijim“, zaključuje Sandi.

Žiriju za NajAdvent pridružit će se i radijska voditeljica Ivana Mišerić koja, osim što se razumije u glazbu, ima preko deset godina iskustva u različitim segmentima event industrije i kreativnih kampanja. Dio je najslušanijeg jutarnjeg showa u Hrvatskoj na Otvorenom radiju, a uloga žiriranja nije joj strana jer je 2011. sjedila u stručnom žiriju showa RTL televizije „Hrvatska traži zvijezdu“ uz Tonyja Cetinskog i i Gorana Lisicu Foxa. Velika je ljubiteljica blagdanskih dekoracija kojima i sama svake godine posvećuje puno pažnje pa će u svojem ocjenjivanju ovogodišnjih kandidata za najljepši Advent u Hrvatskoj, osim na kvalitetan glazbeni repertoar, poseban fokus staviti na vizualni dojam koji su gradovi svojim adventskim uređenjima uspjeli kreirati.

Foto: Privatna arhiva Ivana Mišerić

Ivana smatra da bazu kvalitetnog Adventa čine osjećaj i vizualna avantura: „Jednostavno na prvu osjetite i okom i feelingom jel' ima magije na tom mjestu ili nema. Advent mora prvenstveno vizualno zadovoljiti moja očekivanja, to je prvi kriterij kojega ću uzeti u obzir kod skaliranja. Božić voli šareno, veselo, izdašno nakićeno i trud se vidi u detaljima, s manjim budžetom se da lijepo manevrirati ako imaš volju ljudima dati topli ugođaj i atraktivne lokacije grada učiniti još čarobnijima. Nakon uređenja, druga stavka koja ne smije zakazati jest prilika za potrošiti nešto novca, imati lijepo raspoređenu gastro ponudu, da se može ukusno pojesti i popiti i da ima prostora za druženje. I dolazimo do zabavnog segmenta, osim ambijenta, štandova i lijepe fotografije bilo bi savršeno da nam organizatori Adventa ponude neku aktivaciju, događaj ili izazov. Klizalište, svirke uživo, kućica Djeda Mraza, vilenjaci... nešto što vole i veliki i mali“, poručila je.

Od lijepe voditeljice doznali smo da će osobno prilikom žiriranja ići na prvu – ono što vidi mora joj doći do srca, pojašnjava. „Impresionirana sam lijepim božićnim uređenjem, lampice su mi slaba točka. Volim detalje, boje, svjetlo. S obzirom da imam jako zahtjevan bor svake godine, za kojega su potrebni sati kićenja, mislili bi mnogi da prihvaćam samo takav, pomalo američki stil kićenja. Može i skromno, ali s puno ljubavi. Vidi se kada netko promišlja o tome što radi i kada nabacuje ukrase reda radi. Primjećujem koliko su se određeni gradovi potrudili urediti svoje mjesto, prekrasno je što su razmišljali kao da predstavljaju svoju kuću i zovu goste u vlastiti dom i to je po mom mišljenju ispravan put za napraviti uspješan Advent“, otkrila nam je Ivana.

Foto: Privatna arhiva Ivana Mišerić posebnu pažnju posvećuje lijepom božićnom uređenju, što dokazuje posebnim trudom koji ulaže svake godine kiteći svoje božićno drvce

Poseban će doprinos žiriju nesumnjivo pridati i jedan od najuspješnijih domaćih dizajnera, slikara i scenografa Ivica Propadalo koji je u svojoj karijeri priredio preko 100 samostalnih izložbi i sudjelovao na 400 skupnih, dizajnirao oko 60 statua nagrada i priznanja te desetke scenografija za koncerte, festivale, dodjele nagrada i druge priredbe. Malo je reći da ima bogato iskustvo rada na raznovrsnim projektima, a osim toga je i glazbenik, član Teške industrije, te se uspješno bavi uređenjem starih kuća u Istri, čije rekonstrukcije osvajaju nagrade. A kojim će gradovima pripasti vrijedne statue Zlatnog, Srebrnog i Brončanog bora odlučit će i Propadalo svojim glasovima koje će dati uzimajući u obzir cjelokupan dojam svakog Adventa.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Ivica Propadalo

„Za organizaciju kvalitetnog Adventa treba zadovoljiti jako puno kriterija i ključan detalj je ponuditi nešto za sve generacije i ukuse. Naravno, to nije lako i organizacija Adventa nije nimalo jednostavan posao. Osobno na Adventima uvijek najviše primjećujem prisustvo svih generacija i osmijeh na njihovim licima, kao i originalna scenografska rješenja“, otkrio nam je Propadalo te poručio da će prilikom žiriranja biti pravedan i uzeti u obzir sve parametre koji Advent čine dobrim ili lošim.

Žiri za NajAdvent okupit će se u narednim danima te službeno donijeti odluku o pobjednicima izbora za najljepši Advent u Hrvatskoj koji će biti proglašeni 16. siječnja 2023.