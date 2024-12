FOTO Pogledajte ove prizore: Zabijelio se dio Hrvatske, A1 zameten snijegom, HAK ima upozorenje

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na moru i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, većinom na otocima. U unutrašnjosti se očekuje snijeg, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj gdje će se stvarati i novi snježni pokrivač, dok će prema sjeveru i istoku oborina biti sve rjeđa. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a prema jugu većinom umjereno jugo i južni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će između 2 i 5 u kopnenim krajevima te od 8 do 13 °C na moru i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta izdan je i niz upozorenja. Narančasto upozorenje na snazi je zbog vjetra za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal, a žuto za riječku i splitsku regiju, Dalmaciju te zapadnu obalu Istre. Za gospićku regiju izdano je žuto upozorenje zbog snijega i poledice. Očekuje se stvaranje debljeg snježnog pokrivača, a visina novom snijega bit će od pet do 15 centimetara. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", navodi DHMZ.

Žuta upozorenja izdana su i zbog lokalno obilnih pljuskova na području splitske i dubrovačke regije: "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika."

Prema podacima DHMZ-a, jutros u 7 sati najviša temperatura zraka bila je 14.2 °C u Dubrovniku, a najniža -6.5 °C na Zavižanu. Snijeg pada kod nekoliko postaja, primjerice u Slunju, Otočcu, Gospiću, Gračacu i Delnicama. Hrvatski autoklub (HAK) upozorio je vozače da se, zbog promjenjivih meteoroloških uvjeta, prije polaska na put informiraju o stanju u prometu te provjere meteorološke uvjete.

"Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a u Lici i Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-Bosiljevo 2, državne ceste DC1 Karlovac-Gračac-Knin i DC3 Zdihovo-Gornje Jelenje-Kikovica. U priobalju puše olujna ili orkanska bura. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i ne kreću na put bez propisne zimske opreme", ističe HAK.

Samo za osobna vozila otvorene su A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice te Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga, autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I.skupinu: motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom. Za sav promet zatvorene su DC25 Gospić-Karlobag (nanosi snijega) i ŽC5217 Dobroselo-Mazin. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila bez propisane zimske opreme i teretna vozila s priključnim vozilom na državnim i županijskim cestama u Gorskom kotaru i Lici:

Gorski kotar

A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II;

DC3 Zdihovo-Stubica-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica,

DC32 Prezid-Delnice,

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin,

DC203 Brod na Kupi-Delnice,

DC305 Parg-Čabar,

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja,

DC549 Vrata-Fužine,

ŽC5030 Platak-Kamenjak,

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje,

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak,

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo,

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac,

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk,

ŽC5094 Breze-Stalak.

Lika

DC1 Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Ondić-Gračac-Palanka-Knin,

DC23 Kapela-Žuta Lokva,

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački,

DC42 Poljanak,

DC50 Gračac-čvor Sveti Rok-Gospić, Žuta Lokva-Špilnik-Lički Osik;

DC52 Špilnik-Korenica,

DC217 Ličko Petrovo-Selo-GP Ličko Petrovo Selo,

DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje,

DC429 Selište Drežičko-Prijeboj,

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča,

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno,

ŽC5140 Krasno-Otočac,

ŽC5217 Mazin-Bruvno,

ŽC5203 Doljani,

na svim županijskim i lokalnim cestama Ličko-senjske županije.

Zbog snijega su probleme imali i putnici vlaka koji je u nedjelju iza 15 sati krenuo iz Zagreba za Split. Vlak je kod Gospića udario u granu pri čemu je razbijeno staklo lokomotive. Uspio je doći do najbliže stanice, a po putnike su stigli autobusi. Zbog novih problema, posljednji je autobus stigao tek oko 2:20 sata, a potom je preraspodjela putnika trajala oko 15 minuta. Naime, tri autobusa stigla su do 23 sata, a četvrti je zbog zimskih uvjeta zaglavio u Gračacu pa ga je ralica morala izvlačiti, navodi Dalmacija Danas.

