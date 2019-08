VIDEO Napadač u Sydneyu prije napada na ulici ubio 21-godišnjakinju u stanu

Uhićeni napadač koji je u središtu australske metropole Sydneyu u utorak napao nožem dvije žene, od kojih je jedna umrla, nije počinio teroristički napad, već je riječ o psihički bolesnom čovjeku, priopćila je tamošnja policija.

Podsjetimo, u utorak ujutro je australska policija objavila da je ženska osoba prevezena u bolnicu nakon što je zadobila ubodne rane u napadu nožem koji se u utorak dogodio u središtu australskog grada Sydneya.

Policija je privela muškarca koji ju je napao, a napadač je prethodno pokušao nožem napasti još nekoliko osoba, navode policijski izvori o incidentu koji je u utorak rano popodne po lokalnom vremenu izazvao nesvakidašnji zastoj u prometnim ulicama poslovnog središta najvećeg australskog grada.

"Imamo žensku osobu izbodenu nožem kojoj su hitne službe priskočile u pomoć i odvezle je u gradsku bolnicu", kazao je načelnik policije Gavin Wood.

7NEWS reporter @Andrew_Denney was one of the witnesses who saw the man carrying a knife in Sydney's CBD. "He was saying to people 'shoot me in the head.'" https://t.co/jdxOli2X4a #Sydney #7NEWS pic.twitter.com/UZxiISD5mD