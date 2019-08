U Australiji palo najviše snijega u posljednjih 20 godina: Jedna žena poginula, dječak teško ozlijeđen

Zbog ledenog vala s juga koji je donio snijeg na jugoistok Australije, tamošnje vlasti upozorile su vozače u državama Victoria i New South Wales da izbjegavaju putovanje.

Snijeg praćen olujnim vjetrom koji je u nekim dijelovima puhao brzinom i do 120 kilometara na sat počeo je padati u petak, a nakon toga se u nedjelju taj ledeni val preselio u Queensland, s nešto nižom temperaturom te donoseći susnježicu i snijeg, javlja The Weather Channel.

Prema izvještajima lokalnih medija, neka mjesta zabilježila su najveće snježne padaline u posljednjih dva desetljeća.

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!! ❄❄❄



Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 11. kolovoza 2019.

Snježno nevrijeme odnijelo je i jedan život

Jedna je žena poginula u petak kada se drvo srušilo na automobil, u kojem su se osim nje nalazili i dvoje njezinih sinova i jedan muškarac. Četverogodišnji sin hospitaliziran je s ozljedama opasnim po život, dok su petogodišnjak i muškarac završili u bolnici s lakšim ozlijedama.

U New South Walesu došlo je do zakrčenja glavne prometnice, gdje je, prema navodima news.com.au, pet automobila ostalo zarobljeno u snijegu.

Zbog zatvaranja Velike zapadne autoceste dio stanovnika ostao je odsječen, a u jednom staračkom domu su vjetrovi odnijeli krov zbog čega je evakuirano oko 30 ljudi. No to nisu jedine intervencije koje su tamošnje vlasti morale poduzeti. Otkako je počelo nevrijeme Državna služba za izvanredne situacije u New South Walesu zaprimila je više od 1165 poziva u pomoć.