Žena (73) sumnjiči se za paljenje ribarskih mreža, a trojicu muškaraca policajci zaustavili tik nakon što su ukrali 50 kanti s bojama

Žena (73) kazneno je prijavljena zbog oštećenja tuđe stvari. Kako je priopćila riječka policija, sumnjiči ju se da je 29. listopada i 6. studenoga u Bakru zapalila dvije ribarske mreže u vlasništvu dvojice hrvatskih državljana u dobi od 38 i 61 godinu. Mreže su bile dugačke oko 500 metara i bile su u bačvama. Izgorjele su i bačve i mreže, a šteta je 4.500 eura. Što je 73-godišnjakinju motiviralo na palež mreža, policija nije priopćila.

A policija u Umagu za pomalo neobičnu pronevjeru prijavila je trojicu muškarca u dobi od 26, 32 i 45 godina. Naime, njih se sumnjiči za pronevjeru 50 kanti (!?) boje, koje su iznijeli iz tvrtke u kojoj su zaposleni. U problemima su se našli jer je policija 7. studenoga u 6.15 u Ulici Vladimira Nazora zaustavila automobil pulskih oznaka kojim je upravljao 32-godišnjak.

Nakon što su zaustavili automobil, policajci su u njemu uočili više kanti boja, zbog čega su posumnjali da je 32-godišnjak počinio kazneno djelo, pa je on priveden na ispitivanje. Utvrđeno je da su on i druga dvojica muškarca, malo prije no što ih je policija zaustavila, ukrali kante s bojama iz prostorija tvrtke u kojoj rade. Kako su pojasnili, kante su namjeravali prodati i nešto zaraditi.

