Zemlja koja izvozi oružje u milijardama dolara, ali odbija ih slati u Ukrajinu

Godinu dana nakon što je Rusija napala Ukrajinu, na globalnoj su razini pojačane aktivnosti na proizvodnji većeg broja projektila, tenkova, topničkih granata i drugog streljiva. Malo je zemalja koje su tako brzo kao Južna Koreja poduzele korake na povećanju proizvodnje. Prošle je godine južnokorejski izvoz oružja porastao 140 posto, na rekordnih 17,3 milijarde dolara. U tu brojku uključena je i prodaja 12,4 milijarde dolara vrijednih tenkova, haubica, borbenih zrakoplova i višecijevnih bacača raketa Poljskoj, jednoj od najbližih saveznica Ukrajine.

Međutim, dok Južna Koreja širi prodaju oružja na globalnoj razini, odbila je poslati smrtonosnu pomoć samoj Ukrajini. Ova zemlja usredotočila se na popunjavanje svjetske praznine u ponovnom naoružavanju, ali opire se bilo kakvoj izravnoj ulozi u naoružavanju Ukrajine, namećući stroga pravila kontrole izvoza za svu svoju prodaju, piše The New York Times.

Opreznost Južne Koreje djelomično proizlazi iz njezine nevoljkosti da se otvoreno suprotstavi Moskvi, od koje se nada suradnji u nametanju novih sankcija protiv sve ratobornije Sjeverne Koreje. Zemlje diljem Latinske Amerike, Izrael i druge također su odbile poslati oružje izravno Ukrajini, ali malo je onih koje se mogu pohvaliti takvom procvatom obrambene industrije zbog ruske invazije kao Južna Koreja. Unatoč apelima Kijeva i NATO-a da se pošalje oružje u Ukrajinu, Seul je nastavio hodati po žici, balansirajući između svog čvrstog savezništva s Washingtonom i vlastitih nacionalnih i gospodarskih interesa.

Za razliku od američkih saveznika u Europi koji su smanjili svoju vojsku i proizvodne kapacitete oružja na kraju Hladnog rata, Južna Koreja je zadržala snažan obrambeni lanac opskrbe kako bi zadovoljila potražnju vlastitih oružanih snaga i zaštitila se od Sjeverne Koreje. Od ruske invazije, dobavljači oružja poput Sjedinjenih Američkih Država suočavaju se s velikim nedostatkom proizvodnje raketnih bacača i drugog oružja. Njemačka i druge zemlje također se bore da osiguraju dovoljno tenkova za slanje u Ukrajinu. Kupci su počeli tražiti drugdje.

Dok su se zemlje u istočnoj Europi utrkivale u ponovnom opremanju i nadogradnji svoje vojske nakon što su Ukrajini poslale oružje iz sovjetske ere, Južna Koreja postala je primamljiva opcija. Ugovori za poljske tenkove i haubice potpisani su krajem kolovoza s vodećim obrambenim proizvođačima Južne Koreje. Trebalo je nešto više od tri mjeseca da stigne prva pošiljka oružja. Varšava je cijenila brzinu.

- Kada se primi pošiljka, kaže se da smo dugo čekali ovaj dan. S velikim zadovoljstvom želim naglasiti da nismo dugo čekali na ovaj dan - rekao je poljski predsjednik Andrzej Duda, pozdravljajući dolazak pošiljke u morsku luku. Narudžbe iz Poljske bile su blagodat za vladu predsjednika Yoon Suk Yeola, koji je obećao da će svoju zemlju do 2027. učiniti četvrtim najvećim izvoznikom oružja, nakon SAD-a, Rusije i Francuske.

Prema stockholmskom Međunarodnom institutu za istraživanje mira, Južna Koreja je d 2017. do 2021. bila najbrže rastuća među 25 najvećih svjetskih izvoznika oružja, zauzimajući osmo mjesto s udjelom od 2,8 posto na globalnom tržištu. To je bilo prije nego što je prošle godine sklopila ugovore s Poljskom, Egiptom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Hanwha Aerospace, najveći proizvođač vojne opreme u Južnoj Koreji, ima više posla nego ikad i planira povećati svoje proizvodne kapacitete tri puta do sljedeće godine.

Tijekom nedavnog poslijepodneva, najprodavanije oružje u zemlji, samohodna haubica K9, poprimalo je svoj oblik dok su frcale užarene iskre i odjekivao zvuk bušenja unutar postrojenja Hanwha, veličine šest nogometnih nogometa igrališta, u industrijskom gradu Changwonu na južnoj obali Južne Koreje.

- Moramo dodati još dvije linije za sklapanje kako bismo zadovoljili sve veću potražnju - rekao je inženjer Hanwhe Park Sangkyu, misleći na narudžbe K9 iz Poljske i drugih zemalja, dok je pokazivao prazne dijelove hale u kojima će se niknuti nova postrojenja. Raspored divovske tvornice prilagođava se njihovoj gradnji.

Seul je osudio invaziju na Ukrajinu, a predsjednik Yoon je obećao da će štititi vrijednosti poput "slobode" i međunarodnog poretka "temeljenog na pravilima". Međutim, zbog žudnje Južne Koreje da poveća izvoz oružja usred rata na površinu su isplivali problemi vezani uz njezinu želju da balansira. Predsjednik Vladimir Putin upozorio je Južnu Koreju da ne pomaže Ukrajini vojno, rekavši da bi to uništilo odnose između Moskve i Seula i moglo potaknuti Rusiju da produbi vojne veze sa Sjevernom Korejom. Rat u Ukrajini već je približio Sjevernu Koreju Rusiji. Ova zemlja otvoreno je podržavala invaziju, a Washington ju je optužio za slanje topničkih granata, raketa i drugog streljiva Rusiji.

Kada je Seul pristao prodati topničke granate kako bi pomogao SAD-u da popune svoje zalihe, inzistirao je na eksplicitnom uvjetu kontrole izvoza da će "krajnji korisnik" biti upravo SAD. To pravilo ondje je na snazi već desetljećima za sve globalne poslove s oružjem, uključujući i ugovore s Poljskom. Unatoč tome, neka južnokorejska tehnologija naoružanja već je stigla do Ukrajine. Naime, poljske haubice Krab koje su poslane u Ukrajinu koriste šasije južnokorejskih K9. Uprava Južnokorejske obrambene nabave odbila je komentirati jesu li tim slanjem prekršena pravila o izvozu.

- Moguće je da južnokorejsko oružje završi u Ukrajini preko drugih zemalja. Pitanje je koliko bi energično Južna Koreja provodila svoje izvozne kontrole u takvim slučajevima - rekao je Yang Uk, stručnjak za oružje na Asan institutu za političke studije u Seulu.

Kada su se predsjednici Yoon i Biden sastali u Seulu u svibnju, dogovorili su suradnju u opskrbnom lancu obrambene industrije. I premda Južna Koreja ne proizvodi oružje iz sovjetske ere koje Ukrajini najviše treba, mnogi od njezinih sustava naoružanja kompatibilni su s oružjem NATO-a koje ide prema Ukrajini. U kompaniji Hanwha nadaju da će svoju tehnologiju u topništvu i oklopnim vozilima podijeliti sa SAD-om i pomoći u naoružavanju NATO-a oružjem koje Amerikanci više ne proizvode ili ga ne mogu isporučiti dovoljno brzo.

- Sjedinjene Američke Države ne mogu proizvesti svako oružje. Geopolitika je odredila našu sudbinu njegovanja obrambene industrije - rekao je Son Jae Il, direktor Hanwha Aerospacea. - Dok su SAD proizvodile vrhunsko oružje poput nosača zrakoplova, nuklearnih podmornica i najsuvremenijih zrakoplova u suparništvu s Rusijom i Kinom, Južna Koreja se usredotočila na oružje srednje razine poput topništva, oklopnih vozila i tenkova, i akumulirala tamo konkurentne tehnologije - dodao je.

Hanwha je opskrbila južnokorejsku vojsku s gotovo 1200 haubica K9 od kasnih 1990-ih, a stotine drugih isporučila Indiji, Turskoj, Estoniji, Finskoj i Norveškoj. Prema južnokorejskim analitičarima, Hanwhine haubice K9 činile su 55 posto svjetskog izvoznog tržišta samohodnih haubica od 2000. do 2021.

Ogromna poljska narudžba povećat će tu ekonomiju do još većih razmjera. Rumunjska je još jedna članica NATO-a koja pregovara o kupnji južnokorejskih K9. Južna Koreja začinjava svoje ugovore o izvozu oružja ponudom prijenosa tehnologije i olakšavanja lokalne proizvodnje, jačajući domaću obrambenu industriju svojih kupaca.

Turska je izgradila svoj glavni borbeni tenk Altay i haubice T-155 na temelju južnokorejskih modela. Hanwha gradi tvornicu u Australiji gdje će sastavljati K9 s lokalnim dobavljačima. Većina južnokorejskih haubica koje Poljska kupuje proizvodit će se u Poljskoj s lokalnim partnerima. Južna Koreja iz prve ruke zna koliko takvi poticaji mogu biti snažni.

Desetljećima se zemlja borila da napravi vlastito oružje koristeći američko iskustvo i znanje. Hanwha, prije poznata kao Korea Explosives, proizvodila je dinamit kada ju je vlada 1970-ih odredila kao obrambenog izvođača za izradu granata, nagaznih mina i signalnih raketa. Sada proizvodi radarske sustave, zrakoplovne motore, robote za uništavanje bombi, bespilotna borbena vozila i protuzrakoplovne topove. Također je partner južnokorejskom svemirskom programu. Dok se rat u Ukrajini zahuktava, Hanwha je čvrsto usmjerila svoj cilj na globalno tržište, uz punu potporu južnokorejske vlade i vojske.