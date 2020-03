Nažalost, unatoč svim naporima djelatnika medicinske službe, teško ozlijeđena djevojčica u nedjeljnom potresu podlegla je ozljedama. U ime Klinike za dječje bolesti Zagreb želimo izraziti iskrenu sućut roditeljima i obitelji – rekao je danas prof.dr.sc. Goran Roić, ravnatelj Klaićeve.

Djevojčica je s roditeljima živjela u Đorđićevoj ulici, jednoj od najteže pogođenih ulica u zagrebačkom potresu. Teška je noć za Zagrepčane koji se više ne mogu vratiti u svoje domove i privremeni su smještaj dobili u studentskim sobama u Cvjetnom naselju. U domu su, ali ne vlastitom, i to je ono što im najteže pada. Izletjeli samo u pidžamama

– Želimo samo da što prije sve prođe i da idemo doma. Oka sklopila nisam, spavala je samo ona, i to jako kratko – govori nam jedna mlada žena i pokazuje na svoju djevojčicu koja po dvorištu doma na Cvjetnom zaigrano lovi balon.

Kako se zove, ne želi nam otkriti, a svoje dijete opominje da se vrati i ne ide među ljude.

– Opominju me kad se nekamo zatrči, što razumijem, ljudi se paze, i mi se pazimo. Ovaj je balon našla i sad joj je to glavna zanimacija budući da iz kuće nismo uspjeli pokupiti gotovo ništa od igračaka – govori nam ta majka dok malena sjeda pored nje, a u ruci joj i dalje napola ispuhani balon na helij s natpisom “Happy birthday”, zaostao vrlo vjerojatno od nekog studenta kojem su prijatelji za još jedan krug oko zemlje zaželjeli samo najbolje.

Htjeli su to sebi i, kažu nam, Ljiljana i Dragutin Kovač, sestra i brat koji su u dom stigli iz Markuševečkog Popovca, epicentra jučerašnjeg potresa od 5,5 po Richteru.

– Bratu je nedavno operiran kuk, a ja sam prije mjesec dana stigla također s rehabilitacije. Mislili smo, sad ćemo malo raditi po kući i oko nje, uživati. A onda se dogodi ovo – govori Ljiljana Kovač dok njezin brat odlazu obližnju menzu po topli obrok.

Ručak je, a na jelovniku varivo. Ima i kruha, koja jabuka, a ona djevojčica s balonom nosi i čokoladicu. Kaže, dale joj tete. S druge strane dvorišta, Ljiljana Kovač pali cigaretu.

VIDEO: Vojska na Trgu bana Jelačića sanira štetu od potresa

– Kuća nam je drvena – nastavlja pa objašnjava da su zidovi popucali, a cigle popadale. Još joj sve djeluje pomalo nestvarno, ali prisjeća se i jučerašnjeg dana.

– Kad se to ujutro dogodilo, samo smo izletjeli iz kuće. U pidžamama, bez čarapa, bez ičega. Vani smo i ostali, dok nisu došli dečki iz civilne zaštite. Oni su nam rekli da u kuću više ne smijemo, osim da uzmemo nužne stvari za selidbu u studentski dom. I evo nas ovdje – pojašnjava Ljiljana Kovač, a njezin brat Dragutin dodaje da jednostavno nemaju kamo otići. Poznaju svoje susjede, koji su se također morali iseliti, a izvan grada nemaju nikoga.

Svoje je, zato, dalje od metropole poslao Drago Huzanić. On je iz Vidovca, ali trenutačno također stanovnik Cvjetnog naselja.

– Žena i djeca otišli su k rodbini u Glinu, a moja majka ne želi iz kuće u Vidovcu. Ostala je u prizemlju i ne da se – kaže nam Huzanić, koji je u Zagrebu ostao da se može pobrinuti za mamu, bude li potrebno. Ali za mjesto u domu upisao je i sina jer on će se vratiti.

– Član je vatrogasnog društva i želi sad pomagati. Mjesta ovdje ima, mislim da će biti dovoljno i za njega da se smjesti – govori taj Vidovčanin dok iza njega dolaze novi ljudi ne bi li se na porti doma prijavili za ostanak. Prvu ih je noć ondje prespavalo šezdesetak, a kako je kapacitet oko 1500 kreveta, kažu nam na porti, svi koji ne mogu u svoje stanove i kuće, dobrodošli su. A kad će one biti pregledane, ovisi o statičarima, koji su već jučer, na poziv Hrvatske komore inženjera građevinarstva, bili na raspolaganju.

VIDEO: Potres oštetio katedralu

Dvojica od njih su i Luka Ivančić i Domagoj Orehovec, koje srećemo u Žerjavićevoj. Na licu im maske, a u rukama zeleni, narančasti i, oni najgori, crveni papiri. Prve lijepe na one zgrade u koje se stanari mogu odmah vratiti, one druge na one koje su djelomično uporabljive, a crvene dobivaju zgrade koje nisu sigurne za stanare. Do našeg susreta s njima, provjerili su četiri kućna broja.

– Očekivali smo čak da će stanje biti i gore. Primjerice, ova zgrada iz koje smo sad izišli djelomično je uporabljiva jer bi se u nju, recimo, mogli vratiti stanari, ali njezin je vrh, krov i dio fasade opasan za pješake i automobile – govori nam taj dvojac pa pokazuje vjerojatno najgledaniji prizor na svim vijestima, hrpu cigli ispod koje se jedva nazire automobil.

Obvezno se pazite

Sam je pločnik u Žerjavićevoj, kao i u gotovo cijelom centru grada, ograđen trakama jer hodati se u blizini zgrada, zbog opasnosti da se još nešto ne odlomi i padne, ne smije. Hodaju, zato, Zagrepčani i po zelenom valu, i sredinom ostalih prometnica, što bi vozače inače poprilično iritiralo, dok su jučer pristojno propuštali pješake, a i posebno pazili da voze polako. Nije to bilo ni teško jer onih koji hodaju, a i onih koji voze danas se u centru moglo nabrojiti na prste dvije ruke. Bili su, zato, ondje vatrogasci, koji su pregledavali stanje krovova i rušili dijelove zgrada koji su prijetili da se strovale na nogostup. Zagrebačkim su se vatrogascima u akcijama, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, pridružili kolege iz drugih gradova.

– Stigao nam je Varaždin, Sisak, Bjelovar, Karlovac, Slunj, a tu je i Virovitica – kazao je Jembrih, a Karlovčane smo sreli i sami, hodajući jučer Palmotićevom ulicom.

– Ide, ide – viknuli su nam s dizalice, a mi smo se uputili prema Đorđićevoj ulici, u kojoj je na dan potresa stradala 15-godišnja djevojčica. Zgrada na uglu Petrinjske i Đorđićeve, koju je prije pet godina umjetnik Lonac oslikao velikim školjkama, dodatno se urušila i potpuno su ogoljena dva posljednja kata. Redovito je obilazi i policija.

– Ne želimo da se bilo tko ovdje zadržava – kažu nam policajci, a mi primjećujemo kako je voćarnica nasuprot te zgrade dobila naljepnicu “Uporabljivo” te najnormalnije radi.

Odande krećemo prema samom Trgu bana Jelačića, a usput srećemo djelatnike Čistoće koji metu ulice. Bit će još puno posla, govore nam oni, pa dodaju da se pazimo. I oni to rade, objašnjavaju

. – Vidite, obvezno smo na metar – rukama pokazuju koliko su udaljeni jedan od drugoga, a mi odlazimo dalje prema Jelačić-placu, koji je i jučer bio pun vojske. I nisu to bili svi vojnici, odmah su nam pojasnili, jer dio je njih, oni koji su radili od ranog jutra, otišao na ručak. Ostali su čekali daljnje naredbe u bagerima parkiranima pod konjem bana Jelačića, iznad kojeg je letio i dron, pregledavajući detaljno s čime se to Zagreb jučer borio.