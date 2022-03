Zelenski: Zapad dijeli odgovornost s Rusijom, kapitulacija ne dolazi u obzir

Dok su Rusi krivi za ubojstva, odgovornost dijele i oni koji 13 dana u svojim zapadnim uredima ne mogu odobriti očito potrebnu odluku, koji nisu spasili naše gradove od ovih bombi i projektila - kritizirao je Zapad ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u novoj videoporuci koji je objavio na svoj Facebook profilu.

- Ako svijet ostane po strani, izgubit će zauvijek sam sebe. Jer postoje bezuvjetne vrijednosti, za sve su jednake, a prije svega, to je život. Pravo na život za svakoga. Upravo za to se borimo u Ukrajini. Upravo to nam žele oduzeti ovi slabi okupatori. To je ono što svijet mora zaštititi - rekao je Zelenski koji je spreman na kompromis s Rusijom oko Krima i Donbasa, ali na kapitulaciju ne pristaje.

- Možemo razgovarati i pronaći kompromis o tome kako će ovi teritoriji nastaviti živjeti - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za ABC. Također je "ohladio" od svoga stava o ulasku u NATO.

Predsjednik je potresen vijesti da je u ukrajinskom gradu Mariupolju koji je pod opsadom i danima nema vodu, struju ili grijanje, od dehidracije umrlo dijete.

- 2022., od dehidracije - naglasio je Zelenski u video obraćanju. Humanitarnu krizu ukrajinskih gradova usporedio je s krizom nacističke invazije tijekom Drugog svjetskog rata.

