USKOK traži bezuvjetni zatvor za Mamiće: Oštetili su Dinamo za više od 117 milijuna kn

Kad sam blizu njih, dobijem ospice, rekao je Zdravko Mamić dok je jutros sjedao na optuženičku klupu osječkog suda, a mislio je na USKOK-ove tužitelje. Pravosudnim je policajcima, naime, tako objasnio zašto se zamijenio za mjesto s Milanom Pernarom.

Na sud je stigao i Zoran Mamić, koji se pojavio na samo nekoliko od gotovo 40 održanih rasprava. Njegovo je prisustvo danas, naime, neizbježno kako bi se rasprava održala jer se okrivljenici trebaju očitovati o izmijenjenoj optužnici. Izmjene optužnice tužitelji su, podsjetimo, dostavili na posljednjoj raspravi, a obrane su imale dva tjedna kako bi se pripremile i očitovale o tim korekcijama.

– Ne osjećam se krivim i ostajem pri onome što sam rekao – očitovao se Milan Pernar.

– Ne smatram se krivim, ostajem kod ranije obrane. Razumio sam optužnicu – rekao je potom i Zdravko Mamić. Isto su ponovili i brat mu Zoran Mamić te Damir Vrbanović.

S obzirom na to da su tužitelji i branitelji svoje završne riječi već pripremili u pisanoj formi i predat će ih u spis, sudsko je vijeće odlučilo ograničiti vrijeme usmenog iznošenja završnih riječi. USKOK, tako, ima sat i pol vremena, a obrane po pola sata.

Tužitelj Sven Mišković odmah je na početku podsjetio kako optuženici nisu htjeli tijekom suđenja odgovarati na pitanja tužitelja. Ispitano je, naveo je, 97 svjedoka, od kojih su 43 ispitana direktno na raspravi, dok su za ostale svjedoke pročitani iskazi iz istrage.

– Smatramo da je dokazano da su okrivljenici počinili kaznena djela kako im se to stavlja na teret – rekao je Mišković.

Okrivljeni Milan Pernar, iznio je tužitelj, nije utvrdio porijeklo novca kojim je Zoran Mamić vratio pozajmice Dinamu, kao ni njegove primitke i izdatke.

– U vrijeme koje je kontrolirao Miran Pernar, Zoran Mamić izvršio je isplate više desetaka milijuna kuna i imao je višemilijunsku blokadu na svojim računima te je bio pod ovrhom zbog duga Poreznoj upravi. Jedino što je Milan Pernar utvrdio tijekom nadzora jest da je zaprimio potvrdu od Zorana Mamića i njegove supruge iz koje proizlazi da je od 2005. do 2009. Zdravko Mamić posudio Zoranu Mamiću 39 milijuna kuna. No, proizlazi iz te potvrde kako je sredstva koja mu je Zdravko Mamić navodno posudio, Zoran Mamić potrošio do 2009. pa sigurno nije mogao vratiti iz njih pozajmice klubu 2011. Okrivljeni Milan Pernar tijekom poreznog nadzora nije utvrdio apsolutno ništa, već je samo uzeo mito od Zorana Mamića i zatvorio spis. Zašto je uopće Zoran Mamić dao mito Milanu Pernaru? Zato što je pod svaku cijenu pokušao prikriti porijeklo tog novca i da je Dinamovim novcem vratio pozajmicu Dinamu – rekao je tužitelj Mišković.

Istaknuo je i kako iznos koji je Zoran Mamić primio od Dejana Lovrena 'predstavlja drugi dohodak, a nikako pozajmicu' pa je na tu uplatu trebao platiti i više od 12 milijuna kuna poreza.

– Milan Pernar nije poduzeo ni jednu poreznu radnju kako bi utvrdio činjenice bitne za oporezivanje. Iako je trebao uključiti Jasnu Vizec u porezni nadzor, on to nije učinio jer je znao kako Jasna Vizec neće pristati na koruptivne dogovore između njega i Zorana Mamića.

Ne samo da je pribavio tako više od 12 milijuna kuna koristi Zoranu Mamiću, nego je spriječio daljnje postupanje Porezne uprave nad Zoranom Mamićem jer, ako je porezni službenik utvrdio da nema koruptivne aktivnosti za određeno razdoblje, nije moguće ponovno kontrolirati navedeno razdoblje – naveo je on.

- Uopće nije sporno ni protuzakonito da klub daje igračima pravo na podjelu transfernog obeštećenja, ali sporno je kada se to pravo daje samo formalno igraču, i to nakon što je igrač otišao iz Dinama, a sve kako bi se ta sredstva proslijedila Zdravku Mamiću i članovima njegove obitelji koje je on odredio – započeo je, pak, Tonči Petković sa završnim riječima koje se odnose na 3. i 4. točku optužnice.

- Smatramo da je Zdravko Mamić u potpunosti privatizirao Dinamo i da je prava na podjelu transfernog obeštećenja, koji su normalni u svijetu, davao samo radi svoje koristi. On je odlučivao koji će igrači imati pravo na transferno obeštećenje i dopuštao isplatu samo kada je bio siguran da će novac vratiti njemu ili osobi koju on odredi. Onima koji mu nisu htjeli dati novac, govorio je da nemaju pravo na podjelu transfera, kao u slučaju Ivana Bošnjaka – istaknuo je tužitelj Tonči Petković.

- Grafološkim vještačenjem utvrđeno je da je aneks o podjeli transfernog obeštećenja između Dinama i Dejana Lovrena antedatiran jer je napisan na memorandumu koji se nije koristio 2007., nego 2009. Nadalje, Lovren je na raspravi iskazivao suprotno od istrage i to po predlošku koji je u sudski spis predao sam Zdravko Mamić. Tim se dokumentom predviđaju pitanja koja bi mu mogla postaviti tužitelji i navode se dijelovi njegovih odgovora iz istrage – podsjetio je Petković.

- Predlažemo da sud okrivljenike proglasi krivima i izrekne im bezuvjetne kazne zatvora. Pri izricanju visine kazne, potrebno je posebno cijeniti da je Milan Pernar kaznena djela počinio u službi, kojoj je cilj, među ostalim da štiti interese RH, sve suprotno od onoga što je on radio. Pribavio je imovinsku korist preko 12 milijuna kuna Zoranu Mamiću, a za taj je iznos oštećen državni proračun. Zdravko i Zoran Mamić te Damir Vrbanović svojim su postupanjem oštetili Dinamo za više od 117 milijuna kuna, od čega je Zdravko Mamić sebi pribavio 52 milijuna kuna, a bratu korist od 25 milijuna kuna - zaključio je Sven Mišković USKOK-ove završne riječi.