Zbog trgovanja utjecajem opužen Jurica Lovrinčević, bivši Filipovićev savjetnik

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem, navodi se u priopćenju. Podsjećamo, riječ je o aferi poznatoj u javnosti pod imenom Mreža. Naime, USKOK je ranije objavio kako je pokrenuo istragu protiv Jurice Lovrinčevića, bivšeg savjetnika bivšeg ministra Davora Filipovića, da je trgovao utjecajem i pokušao izvući novac pri dogovaranju zakupa oglasnog prostora na Mreži TV. Istraga je otvorena početkom siječnja i vrlo brzo je dovršena.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Optužnicom se okrivljenika tereti da je, u razdoblju od listopada do 12. prosinca 2023. u Zagrebu, kao posebni savjetnik u kabinetu ministra u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske te član Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje: Fond), koristio autoritet funkcija koje je obnašao kako bi osigurao da se sredstvima državnog proračuna ostvari financijski probitak za osobu od njegovog povjerenja s kojom je bio interesno povezan putem angažmana jedne televizijske postaje (dalje: TVP) radi promidžbe aktivnosti Fonda na način da se dio sredstava iz tog angažmana na temelju neistinite dokumentacije isplati osobi od njegovog povjerenja.

Tako je okrivljenik, u okviru kampanje Fonda za informiranje javnosti o njegova dva projekta, zatražio da Fond u toj kampanji oglašavanja angažira i TVP za ukupan iznos od 90.000 eura. Odgovorne osobe Fonda su, s obzirom na kredibilitet koji je okrivljenik imao s osnova funkcija koje je obnašao, to i prihvatile ne znajući pritom stvarne ciljeve njegovog postupanja.

Potom je okrivljenik posredstvom osobe od njegovog povjerenja zatražio od direktora TVP-a, pozivajući se na autoritet svojih dužnosti i financijski značaj tog poslovnog angažmana za TVP, da se na temelju neistinitog ugovora i računa za usluge koje u stvarnosti nikada neće biti pružene s računa TVP-a neosnovano isplati dio novca koji će joj na ime pruženih usluga uplatiti Fond te da se u gotovini preda osobi od okrivljenikovog povjerenja. Nakon toga je ta osoba angažirala jedno trgovačko društvo za izradu neistinite poslovne dokumentacije potrebne za isplatu novca s računa TVP-a, a to društvo je s TVP-om zaključilo ugovor na temelju kojeg je TVP-u ispostavljen račun društva od 28. studenoga 2023., iako za to nije bilo osnove jer usluge navedene u računu nisu nikad izvršene", navodi se u priopćenju.

'Istina je često između redova'

Nakon što je USKOK ranije objavio da pokreće istragu protiv Lovrinčevića, on se tada oglasio na LinkedInu. "Puno je bilo upita novinara u proteklom razdoblju, a pogotovo jučer, kada je objavljena vijest da je USKOK pokrenuo istragu. Inače sam dostupan medijima, no zbog izvida u tijeku i istrage koja je pokrenuta, nisam u mogućnosti dati bilo kakav novi komentar ili informaciju.Međutim, stojim iza svega što sam rekao i napisao kad je ova priča krenula. Doći će trenutak kada će izvidi i istrage i završiti. Tada ću opet biti uobičajeno dostupan i moći ćemo sve proći. Do onda – budite dobro, čitajte i slušajte pažljivo, istina je često između redova, a sve što sam tvrdio prije – tvrdim i danas", napisao je tada.

