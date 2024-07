Suđenje za utaju 200 milijuna kuna poreza nije počelo jer je jedan optuženik umro, neki nisu došli, neki su u Njemačkoj i Irskoj...

Jedan nije došao no ispričao se bolešću. Drugi nije došao, no nije se ispričao. Treći i četvrti su odselili iz Hrvatske, u Irsku i Njemačku i tamo ne primaju pozive. Sud jednom od njih prijeti određivanjem istražnog zatvora. Nije ih došla još nekolicina, a zašto, ne zna se. Jedan je preminuo, dvojica su se ranije nagodila, a na raspravi se nisu pojavili ni svi - odvjetnici. Riječ je o aferi Zlato u kojoj je optužnica podignuta u prosincu 2017., a pravomoćna je postala u prosincu 2019. Kako zbog izostanka optuženika i odvjetnika nije bilo moguće provesti raspravu, odgođena je za jesen. Možda sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda tada bude imalo više sreće, pa suđenje protiv 12 osoba, predvođenih Lukom i Antom Galom, ocem i sinom, konačno i počne. Jer iako je optužnica podignuta prije skoro sedam godina do sada su "prepreke" za početak suđenja bile to što su se na obimnom spisu mijenjali suci, pa poteškoće koje su u radu suda uzrokovali potres i pandemija COVID-a....

Uglavnom, riječ je o jednom od onih obimnih predmeta koji broji desetke tisuća stranica, ima poveći broj optuženika koji se terete za poveću štetu, a od podizanje optužnice do nepravomoćne presude prođe i više od 10 godina. U aferi Zlato, kada je optužnica podignuta, bilo je optuženo 15 osoba. Jedan je optuženik u međuvremenu preminuo, a dvojica su u travnju 2018. priznala krivnju te su osuđeni na temelju nagodbe s USKOK-om. Jedan je bio osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, od čega je šest mjeseci morao provesti iza rešetaka, dok mu je ostatak kazne zamijenjen uvjetom uz rok kušnje od pet godina. Drugi je bio osuđen na godinu dana zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

USKOK, sada 12-icu optuženika, predvođenih Lukom i Antom Galom, tereti da su bili dio skupine koja je na prodaji zlata vrijednog 630 milijuna kuna, utajila oko 200 milijuna kuna poreza. A za njihovo "poslovanje" se možda ne bi doznalo da u travnju 2016. nije provaljeno u središte kriminalističke policije u Heinzelovoj. Lopov se pod okriljem noći ušetao u ured Željka Dolačkog, u tom trenutku voditelja Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke. Neometan činjenicom što se nalazi u središtu najveće PU u zemlji, prepilio je sef iz kojeg je u tišini ukrao oko 600.000 kuna, 279.000 eura te dva kilograma zlata. Kada je pukla policijska bruka i sramota, sa svojih funkcija odstupili su Goran Burušić, tadašnji načelnik PU zagrebačke, i Vlado Dominić, tadašnji glavni ravnatelj policije. No sve to bilo je ništa naspram otkrića da iza provale stoji – Željko Dolački. Koji je bio uhićen, optužen i osuđen jer je fingirao provalu u svoj ured kako bi prikrio da su iz sefa nestali zlato i novac zaplijenjeni u raznim policijskim akcijama. Zlato i novac nisu nađeni, Dolački je nijekao krivnju i tijekom suđenja na kojem je bio osuđen na šest godina zatvora, a i kaznu je već izdržao...

Nekoliko dana nakon što se otkrilo da je bilo provaljeno u sef u središtu kriminalističke policije, uhićena je skupina koja je kasnije optužena u aferi Zlato. Među tada uhićenima i kasnije optuženima bili su otac i sin Pejo i Antonio Ivić, čijih je dva kilograma zlata i 279.000 eura prvo završilo, a zatim i bez traga nestalo iz sefa u uredu Željka Dolačkog. Događaj koji povezuje te dvije naoko nepovezane priče zbio se 15. veljače 2016.., kada su Kobre presrele automobil kojim se zlato prevozilo iz Italije.

Na koncu je USKOK osim njih dvojice, još optužio i Luku i Antu Galu, Dragana Bošnjaka, Pavla Pavlovića, Josipa Jelavića, Tonija Sliška, Zorana Stojića, Aleksandru Štibrić, Cipriana Petrua Lugojana i Gorana Tukšu za udruživanje u zločinačku grupu u sklopu koje su trgovali zlatom. Zlato, ali i ostale plemenite kovine kupovali su na crno u Italiji i Hrvatskoj, a zatim su ga preprodavali tvrtkama koje se u Italiji legalno bave trgovinom zlatom. Da bi se održao privid stvarnog posla, u Hrvatskoj su osnovana poduzeća na čije su račune talijanske tvrtke uplaćivale novac. Novac s računa hrvatskih tvrtki podizao se ili na temelju lažnih faktura za neobavljene usluge prosljeđivao drugim tvrtkama. Preko računa hrvatskih tvrtki od svibnja 2014. do travnja 2017., tvrdi USKOK, prošlo je najmanje 630 milijuna kuna, dok je država na ime neplaćenih poreza oštećena za oko 200 milijuna kuna. Zlato i novac iz Italije u Hrvatsku prevozili su se u vozilima, a jednu takvu pošiljku koju je prenosio Antonio Ivić presrele su policijske Kobre 15. veljače 2016., nakon čega je oduzeto te je završilo u policijskom sefu pa - isparilo.

VIDEO Pljačkaši digli u zrak bankomat u Zagrebu