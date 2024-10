Zbog sumnje u subvencijsku prevaru uhićene dvije osobe, među njima i poduzetnica koja je i lani bila uhićena

Dvije osobe uhićene su na području PU primorsko - goranske u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) jer ih se sumnjiči za subvencijsku prevaru. Kako je šturo priopćila policija riječ je o "realizaciji zadnje faze kriminalističkog istraživanja subvencijske prijevare u sklopu natječaja Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, koji je raspisala hrvatska Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom dana trebale su biti obavljene pretrage nakon čega će osumnjičenici biti dovedeni u ured EPPO-a u Zagreb radi ispitivanja, nakon čega će se EPPO odlučiti hoće li protiv njih tražiti određivanje istražnog zatvora.

Prema neslužbenim informacijama uhićen je jedan odvjetnik te Vanja G., koja je bila uhićena i u studenom lani. Tada su s njom bile uhićene još tri osobe, a osim njih četvero, pod istragom je bila i njezina tvrtka, također zbog sumnje u subvencijsku prevaru i pranje novca. Nakon lanjskog uhićenja Vanja G. je jedno vrijeme bila u istražnom zatvoru, a za sad nije jasno je li riječ o nastavku te istrage ili o novim kaznenim djelima.

Što se tiče razloga za lanjsko uhićenje Vanje G., nju i njezine suosumnjičenike EPPO je lani sumnjičio za djela počinjena od veljače 2015. do listopada 2023. Vanju G. se sumnjičilo da je kao vlasnica i direktorica tvrtke, s ostalo troje osumnjičenika dogovorila da će podnijeti zahtjev za dodjelom bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu u sklopu natječaja Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva vrijednog 2, 5 milijuna eura (19,3 milijuna kuna). Natječaj je bio sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 85 posto, te sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 15 posto.

Sumnjalo se da je Vanja G. u ime svoje tvrtke podnijela prijavu u kojoj je neistinito navela da njezina tvrtka ispunjava obvezne uvjete prihvatljivosti.

Konkretnije, radilo se o tome da je prilikom prijave na natječaj njezina tvrtka bila obavezna posjedovati, kako navodi EPPO, financijske sposobnosti za realizaciju poljoprivrednog projekta za koji su tražena nepovratna sredstva EU. To je traženo jer je bila riječ o potpori koja se isplaćuje kao refundacija samostalno uloženih sredstava. Osim toga tražio se i dokaz da nema sukoba interesa, odnosno da prijavitelj ne posluje s dobavljačima, a tražio se i dokaz da se onaj tko se javlja na natječaj kontinuirano bavi razvojem poljoprivredne proizvodnje najmanje pet godina. Drugima riječima Vanja G. je trebala dokazati da njezina tvrtka uzgaja bademe i smokve najmanje pet godina te da ima i neka vlastita sredstva. Ona je, kako se sumnja, sve to u prijavi navela, no ništa od tih uvjeta nije ispunjavala.

Da bi pokazala kako je njezina dokumentacija uredna, sumnjalo se da je Vanja G. uz pomoć ostalih osumnjičenika, svojoj prijavi priložila lažna dokumentaciju, na temelju koje je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila njezinoj tvrtki ukupno 1,5 milijuna eura (11,3 milijuna kuna). Nadalje, Vanju G. se sumnjičilo i da je potom povremeno podizala u gotovini dio tih subvencija s računa svoje tvrtke. Da bi prikrila nezakonite tijekove novca, usmjerila je dio tog novca, kaže EPPO, na druga povezana trgovačka društva te zatim osobno ili posredstvom suosumnjičenici podizala novac u gotovini. Vanja G. je o svom projektu i planiranoj sadnji smokvi i badema u kolovozu 2017. najavila u Dubrovačkom listu.

- Mogu potvrditi da smo krenuli u realizaciju projekta podizanja jednogodišnjih nasada badema i smokava na otocima Jakljan i Šipan. Ovaj projekt vrijedan je 18 milijuna kuna, a sufinanciran je iz fondova EU i hrvatskog proračuna u iznosu od 15,5 milijuna kuna. Koliko god zahtjevno bilo uzgajati smokve na pustom otoku, odlučili smo se za ekološki uzgoj koji će svojom raznolikošću maksimalno očuvati postojeću vegetaciju. Vjerujem da ćemo uspjeti jer smo strastveni oko ovog projekta - kazala je tada Vanja G. za Dubrovački list.

Zemlja na kojoj je ona planirala saditi te voćke bila je crkvena, jer joj je Dubrovačka biskupija dala u zakup 300.000 četvornih metara, o čemu je 2015. sklopljen ugovor. Temom nasada smokvi se svojevremeno bavio i portal Dubrovački insajder, koji je izvještavao je Vanja G. tražila zakup i državne zemlje, da su 2017. prijavili sadnju badema i smokava, povukli sredstva iz EU fondova, no da do 2022. na spomenutom zemljištu nisu zasadili bademe i smokve za koje su dobili spomenute potpore. Dubrovački insajder je navodio i da ja ne spomenutom zemljištu trebalo biti više tisuća stabala, no bilo je svega nekoliko mladih smokava.