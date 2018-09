Zbog snimke iz vlaka svi su ga ismijavali, razlog zbog kojeg je to radio poprilično je tužan

Anthony Torres nedavno je snimljen kako se brije u vlaku na području New Jerseya i zbog toga su ga mnogi ismijavali i prozivali ga lijenom i odvratnom osobom.

Njegov je potez izazvao veliku raspravu o lošim navikama putnika, no Torresova priča dokaz je da nije uvijek sve crno-bijelo.

- Moj život je sj****. To je razlog zašto sam se brijao u vlaku. Ne želim reći da sam beskućnik, neka svi znaju. Zato sam se brijao. Nikada nisam mislio da će snimka postati viralna, ljudi me ismijavaju - rekao je Torres za Associated Press.

[video: 26808 / Beskućnik se brije u vlaku]

Posljednjih godina borio se s brojnim zdravstvenim problemima, a jedno je vrijeme spavao u autobusnim spremištima. Nedugo nakon što je video nastao, Torres se pojavio u bratovoj kući te je tražio vreću za spavanje kako bi proveo noć ispod mosta.

Objavljena je i GoFundMe stranica na kojoj se prikupljaju sredstva kako bi se Torresu pomoglo da 'stane na svoje noge'.