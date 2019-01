Zbog fizičke agresije obitelji preminulog pacijenta prijeti do 5 godina zatvora

U zagrebačkoj Klinici za plućne bolesti Jordanovac danas prijepodne medicinsko osoblje napala je obitelj preminulog pacijenta, a u naguravanju je jedna medicinska sestra pala pa je morala na obradu. Liječnici su pozvali policiju.

Iz Policijske uprave zagrebačke javili su da su policajci pritom uporabili sredstva prisile radi smirivanja situacije. Priveli su sedam osoba, od kojih je dvoje maloljetno, te jednog muškarca koji je otišao s Jordanovca i kojeg su naknadno pronašli. Dok se nad privedenima provodi kriminalističko istraživanje, u Jordanovcu je, osim straha koji su pretrpjeli osoblje i pacijenti, napravljena i materijalna šteta. Ravnatelj bolnice, akademik Miroslav Samaržija potvrdio nam je kako su razbijena jedna staklena vrata.

Napad na službenu osobu

– Muškarac je preminuo od terminalnog karcinoma, na što je obitelj reagirala verbalno vrlo agresivno. Prijetili su osoblju koje, jasno, nije krivo jer je medicinski učinjeno sve što se moglo. Krajnje neprimjeren, vrlo agresivan i ružan čin. Razbili su jedna staklena vrata, no nije problem u vratima, nego u samoj reakciji jer, ako prijetiš ljudima koji rade svoj posao, onda to prelazi svaku mjeru – komentirao je akademik Miroslav Samaržija.

Prema Kaznenom zakonu, privedenima prijeti zatvorska kazna jer se napad na liječnika, odnosno zdravstvene radnike, odnedavno tretira kao napad na službenu osobu.

– Osuđujemo bilo kakav oblik nasilja prema liječnicima i drugom medicinskom osoblju. Nadamo se da će reakcija biti izrazito žurna i da će se postupiti prema novom Kaznenom zakonu te adekvatno sankcionirati počinitelje. Apeliramo na zdravstvenu administraciju i na sve involvirane da oštro reagiraju u ovakvim situacijama i da se nasilje u zdravstvenim ustanovama svede na nulu jer treba postojati nulta stopa tolerancije na nasilje – komentirala je dr. Ada Barić, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), koja je inicirala ovakve zakonske izmjene.

Podsjetimo, iz te su Udruge pokrenuli javnu akciju i poziv državnoj administraciji da se napad na liječnika, odnosno sve javne službenike kazneno sankcionira. U tome su ih podržali Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički sindikate te, kako kaže dr. Barić, niz drugih udruga.

– Naravno da nema retrogradne primjene Zakona, a događaj na Jordanovcu tužna je prilika da se vidi kako će funkcionirati novi zakon – dodala je dr. Barić.

Test novog zakona

Apel liječnika za izmjene Kaznenog zakona trajao je mjesecima tijekom kojih su uputili nekoliko otvorenih pisama vlasti. Pritom su kao argument naveli broj verbalnih i fizičkih napada na zdravstveno osoblje. U 2014. godini zabilježena su 794 verbalna i 122 fizička napada na zdravstvene radnike. Prošle se godine, primjerice, napad dogodio u KB-u Dubrava, u kojem su tri mladića pretukla djelatnika na prijmu te ga ozlijedila pa je hitno operiran.

Sukobi i napadi unutar zdravstvenog sustava postali su javni te se u apel uključila i Hrvatska komora medicinskih sestara, koja je javnost obavijestila o napadima na medicinske sestre.

Napad na Jordanovcu, koliko je poznato, prvi je nakon prihvaćanja inicijative pa će to biti i prigoda da se testira primjena novog Kaznenog zakona. Prema odredbama, kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina kaznit će se osoba koja dovede u opasnost život i tijelo zdravstvenog radnika ili mu nanese ozljedu, dok je do tri godine zatvora zapriječena kazna ako se silom ili prijetnjom zdravstvenog radnika spriječi u obavljanju posla. Oslobađanje od kazne moguće je ako je zdravstveni radnik postupao protuzakonito, bezobzirno ili grubo.