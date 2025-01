Zbog bolesti odgođena sjednica optužnog vijeća u slučaju poznatog vinara Josipa Galića

Bolest je razlog zbog kojeg je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici odgođena sjednica optužnog vijeća na kojoj se trebalo raspravljati o pravomoćnosti optužnice protiv poznatog vinara Josipa Galića te suoptuženika mu Andreja Markulina, Joze Rašića i Ina Galića. Optužena je i Vinarija Galić, a tužiteljstvo ih tereti za subvencijsku prevaru od 1,3 milijuna eura. Sljedeća sjednica optužnog vijeća zakazana je za konac veljače, a kako je obrana sudu dostavila pisani podnesak kojim se traži izdvajanje nezakonitih dokaza, to znači da će se na sljedećem ročištu odlučivati o tom zahtjevu obranu.

Optužnica protiv poznatog vinara, njegovog sina, vinarije i Galićevih suradnika podignuta je lani u travnju i to nakon što je u ožujku 2023. pokretanje istrage inicirao Europski ureda za borbu protiv prevara (OLAF). Prema optužnici, optuženici su navedena djela počinili od 29. listopada 2015. do 10. kolovoza 2018. a Galića i ostale tereti se da su tvrtki Presoflex gradnja, koja je inače u vlasništvu Galićeva sina Ine Galića, omogućili da dobije novčane potpore za izgradnju vinarije. Priča je počela 2. listopada 2015. kada je objavljen javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz određenog programa za mjeru određenih investicija, koja se financira javnim sredstvima proračuna EU. Tužiteljstvo tvrdi da su Galić i ostali optuženici, među kojima je i njegov sin, zatim odlučili da posao izgradnje vinarije bude dodijeljen tvrtki Presoflex gradnja, koju je Galić svojevremeno osnovao.

Nadalje, tužiteljstvo tvrdi i da je Galić znao da traženu potporu ne bi dobio, kada bi se znalo da je on povezan s Presoflexom, pa ga se tereti da je s ostalima dogovorio da će tijekom ostvarivanja prava na potporu prikriti stvarnog izvođača najvećeg dijela radova. Tužiteljstvo navodi da je to učinio tako što je kao izvođača radova prikazao drugu nepovezanu tvrtku, iako su i on i ostali znali da nema potrebnih kapaciteta ni mogućnosti za izvođenje tih radova. A stvarne radove na vinariji radila je tvrtka Presoflex gradnja u kojoj je tijekom podnošenja prijave za natječaj i tijekom izvođenja radova osnivač i direktor bio njegov sin Inja Galić, koji je također optužen.

Otac i sin terete se da su se dogovorili kako će sastaviti i lažirati ponudu za koju traže potporu, nakon čega je, prema optužnici, Andrej Markulin kao direktor Vinarije Galić sastavio ponudu u kojoj traži potporu za projekt koji je bio vrijedan ukupno 3,1 milijun eura. Vinarija Galić je tražila potporu od 1,5 milijuna eura, a natječaju je bila pridodana i ponuda tvrtke koja je navodno trebala izvoditi sporne radove, a koju je sastavio njezin direktor. Nakon što je dostavljena dokumentacija provjerena, 16. svibnja 2016. Vinariji Galić odobrena je potpora od 1,3 milijun eura, a taj novac im je isplaćen 10. kolovoza 2018. Tužiteljstvo navodi i da navedena potpora ne bi bila odobrena i isplaćena da je "agencija raspolagala podacima kako je najveći dio radova na ovom projektu izvelo povezano društvo koje je zbog rodbinske povezanosti okrivljenika (otac i sin) bilo u sukobu interesa, pa se smatra da se Vinarija Galić okoristila za 1,3 milijuna eura.

Inače, OLAF je 2021. počeo propitkivati kako su Galići dobili 1,3 milijuna eura iz EU fondova za gradnju vinarije, jer su sumnjali u subvencijsku prevaru. Kada su otkrili određene nepravilnosti, preporučili su hrvatskom tužiteljstvu da pokrene istragu, a Generalnoj upravi EK za poljoprivredu i ruralni razvoj da od vinarije Galić zatraži povrat tih povrat 1,3 milijuna eura EU novca uloženog u izgradnju vinarije.