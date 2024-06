Zataškali skandal u policiji: Iz zelinske postaje ukradeni pištolji, streljivo i novac

U maloj zelinskoj policiji dogodili su se ozbiljni problemi zbog kojih je u srpnju prošle godine razriješen policijski načelnik Vjekoslav Stanić. Službene stranice tek otkrivaju da su mu našli nasljednika. Ali o razlozima smjene i zašto su sve zataškali u MUP-u - ni riječi.

Protiv načelnika koji je udaljen s dužnosti pokrenut je disciplinski postupak zbog zloporabe položaja - u službi i izvan nje, prekoračenja ovlasti, ali i nezakonitog korištenja službenog automobila. Postupak još traje, piše Dnevnik.hr. Neslužbeno, spominje se i da stoji iza nedopuštene ugradnje bljeskalica na vozilu. Poznato je da ih koristi isključivo osiguranje štićenih osoba. Sve je prijavljeno unutarnjoj kontroli kabineta ministra. U policiji kažu - "o svemu su izvijestili i DORH". No nije to bilo jedino.

Iz zelinske postaje nestala su i dva službena pištolja. Prvi put iz nezaključanog vozila, zbog čega je policajac koji ga je ondje ostavio bez nadzora - i kažnjen. U drugom slučaju imali su provalu u ormar, pa je uz pištolj nestala i policijska palica. Odigralo se to prije dvije godine, a počinitelja koji je s oružjem otuđio i streljivo nisu našli, piše Dnevnik.hr. "Nismo o tome tada obavijestili javnost, jer je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku...", poručili su iz tamošnje policije. "Javnost je još osjetljivija kad je policija u pitanju, jer policija je prva koja ureduje kako se o bilo kome radi", rekao je Branko Šerić, odvjetnik.

Prije gotovo godinu dana prešutili su još jednu krađu u policijskoj smjeni. Ni ta istraga nije završena. "U službenim prostorijama nestao je novac u iznosu od nekoliko stotina eura. Sektor kriminalističke policije, Policijske uprave zagrebačke upoznat je s tim. Izvijestili smo USKOK sa svim dosad utvrđenim", poručio je MUP.

Ne i javnost, što dugogodišnji odvjetnik smatra problematičnim. "To je gore od zataškavanja, to je prikrivanje na neki način, a sad kao pravnik govorim - i pomaganje nakon prekršaja, zlouporabe, a da ne govorim o počinjenju kaznenog djela! Čim se stalno događa i to prikriva time se omogućava da će se to ponavljati i u budućnosti", rekao je Šerić. U MUP-u kažu da su provjeravali i građevinske poslove bivšeg načelnika i povezanost s nekim lokalnim tvrtkama. Prijavljen je i da je potrošio godišnju zalihu oružanih listova. No, oni koji su to istraživali odgovaraju da nisu pronašli nepravilnosti.

