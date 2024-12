Situacija u njemačkim bolnicama je dramatična, evo kakvu hranu dobivaju pacijenti: 'Apsolutna katastrofa. Neljudski'

Gotovo svatko ima neka iskustva s bolničkom hranom. Pacijentice i pacijenti često razmjenjuju dojmove o hrani u bolnicama. Ukusi su različiti. Neki su zadovoljni, ali mnogi se žale. Na internetu se mogu pronaći komentari poput: „Apsolutna katastrofa. Neljudski", „Bolnička hrana je grozna", „Ne izgleda baš ukusno, a i nije."

Diana Rubin, načelnica u klinici Vivantes u Berlinu i članica upravnog odbora Njemačkog društva za medicinsku prehranu, naglašava važnost prehrane za oporavak pacijenata: - Zdrava i prilagođena prehrana u bolnicama izuzetno je važna, bez obzira na to provode li se operacije ili se radi o liječenju karcinoma. Cijeli proces oporavka pod utjecajem je prehrane. Kvalitetna prehrana smanjuje broj komplikacija i može čak spriječiti smrtne ishode, piše Deutsche Welle.

Šest eura dnevno po pacijentu

Bolnice u prosjeku troše svega šest eura dnevno po pacijentu. Ekonomska situacija u bolnicama doista je dramatična, kaže Gerald Gaß iz Njemačkog društva bolnica: - Osamdeset posto bolnica je u minusu, nismo dobili kompenzaciju za inflaciju i enormno povećane troškove, a to se na kraju odražava i na prehranu.

Bolnice bi rado nudile kvalitetnije proizvode, ali za to, nažalost, nema novca. Problem je u tome što bolnice dobivaju paušalni budžet po pacijentu za sve troškove.

Faktor rizika: pothranjenost

Oko četvrtine pacijenata već je pothranjeno prilikom dolaska u bolnicu. Tijekom boravka mnogi dodatno gube na težini, čime se povećava rizik od trajne nepokretnosti. Ovu situaciju prvo treba prepoznati. U Vivantes klinici svaki hospitalizirani pacijent detaljno se pregledava zbog moguće pothranjenosti i, po potrebi, dobiva tretman od cijelog tima za prehranu. Međutim, samo oko pet posto klinika nudi ovakvu razinu njege.

Švicarska Effort studija donosi relevantne podatke. Znanstveno je ispitano 2.000 pacijenata s pothranjenošću: 1.000 ih je primalo uobičajenu bolničku prehranu, dok je druga polovica bila individualno tretirana obrocima bogatijima kalorijama, proteinima, vitaminima i hranjivim tvarima. Rezultati su jasni: pacijenti s kvalitetnijom prehranom imali su značajno manje komplikacija, a rizik od smrtnog ishoda bio im je čak 35 posto niži.

U Münchenu: 50 posto organske hrane

Izar klinika u Münchenu također se bori s pritiscima štednje. Već deset godina rade na konceptu optimizacije s motom: štedjeti gdje je moguće, ali ne na zdravoj prehrani. Klinika sada nudi 50 posto organske hrane. Također, povoljno nabavlja namirnice koje zbog estetskih razloga ne ulaze u prodaju i obično bi bile bačene.

Andreas Wolf, zadužen za financije klinike, ovakav pristup vidi kao dvostruku korist: - Ovo je, s jedne strane, mjera protiv bacanja hrane, a s druge, način da pacijentima i zaposlenicima ponudimo zdravu, ekološki prihvatljivu hranu bez ekonomskih gubitaka.

Štednja se provodi u drugim područjima. Primjerice, mnogi proizvodi, poput zavoja, isporučuju se u objedinjene pošiljke, čime se štede troškovi centralnog skladišta. Taj ušteđeni novac potom se ulaže u zdravu prehranu.

Borba protiv bacanja hrane

Posebna aplikacija za naručivanje hrane povezana je s brojnim bolničkim odjelima, uključujući planiranje kreveta, i izravno s kuhinjom. Aplikacija prepoznaje kada pacijent ima zakazan zahvat, treba li biti natašte, kada se prima u bolnicu i kada će je napustiti. Na taj način sprječava se da hrana ostane neiskorištena ili da se vraća.

- Tako kupujemo manje namirnica. Proizvodimo manje obroka koji na kraju nisu potrebni i bacamo manje ostataka hrane - kaže Andreas Wolf. Klinika na ovaj način štedi nekoliko stotina tisuća eura godišnje. Ipak, čak bi i u Izar klinici subvencije za prehranu bile od pomoći. Trenutačna razina usluge jedva se održava, a ulaganja su često odgođena, dodaje Wolf.

Otvoreno pismo ministrima

Još 2022. brojni su liječnici iz različitih bolnica uputili otvoreno pismo ministru za prehranu Cemu Özdemiru (Zeleni) i ministru zdravstva Karlu Lauterbachu (SPD), u kojem su zatražili adekvatan budžet za bolničku prehranu.

Iz Ministarstva zdravstva navode: - Bolnice su samostalno odgovorne za adekvatno upravljanje dodijeljenim sredstvima, uključujući i kvalitetnu prehranu. To znači da bolnice koje se posebno trude oko dobrobiti svojih pacijenata same snose dodatne troškove jer posebni budžeti za to ne postoje.

Do sada se ništa nije promijenilo. Možda će promjenu donijeti velika reforma bolnica koju je predložio ministar Lauterbach i koju su nedavno usvojila oba doma njemačkog parlamenta.

