Njemačka je pripremila niz promjena, neke će izravno utjecati na mnoge, evo što će biti sa zdravstvom, porezima...

Stanovnici Njemačke mogu očekivatinove promjene od 2025. godine, u nastavku pročitajte koje:

Promjene u njemačkom zdravstvu od 2025. godine - Sljedeća godina donosi nekoliko novina u zdravstvenom sustavu, uključujući promjene u doprinosima za osiguranje, bolovanju i posjetima zubaru.

Elektronička zdravstvena kartoteka za sve - U siječnju dolazi velika promjena: elektronička zdravstvena kartoteka (ePA) bit će uvedena na razini cijele Njemačke. Ova kartoteka sadržavat će sve važne informacije o zdravlju pacijenta. Cilj je izbjeći nepotrebno ponavljanje pretrage i olakšati promjenu liječnika. Kartoteka će se doduše automatski kreirati, ali nema razloga za brigu: korištenje je dobrovoljno. Ako se ne slažete, nitko neće moći čitati vaše osobne podatke.

Više dana za bolovanje zbog djeteta - Kao i prošle godine, u 2025. godini roditelji će imati pravo na više dana bolovanja zbog bolesti djeteta. Iako je ova odredba prvotno trebala isteći 2023. godine, sada je ponovno produljena.

- Roditelji s obveznim zdravstvenim osiguranjem imaju pravo na 15 dana naknade za bolovanje po djetetu godišnje.

- Samohrani roditelji s obveznim zdravstvenim osiguranjem imaju pravo na 30 dana naknade za bolovanje po djetetu godišnje.

- Ako roditelji imaju više djece, pravo na naknadu za bolovanje povećava se na do 35 dana po roditelju godišnje.

- Samohrani roditelji imaju pravo na 70 dana bolovanja godišnje.

Povećanje granice za obračun doprinosa - Od 1. siječnja 2025. podiže se granica za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno i socijalno osiguranje. Ova granica određuje maksimalan bruto prihod na koji se obračunavaju doprinosi.

Nove granice za 2025. godinu: 66.150 eura bruto godišnje, odnosno 5512,50 eura mjesečno. Za usporedbu, granice za 2024. godinu bile su: 62.100 eura bruto godišnje, 5175 eura mjesečno.

Povećanje granice obveznog osiguranja - Sljedeće godine bit će povećana još jedna granica: granica obveznog zdravstvenog osiguranja. Oni koji zarađuju više od ove granice mogu se odlučiti za privatno zdravstveno osiguranje. Nova granica za 2025. godinu iznosi: 73.800 eura bruto godišnje ,6150 eura mjesečno. Za usporedbu, granica za 2024. godinu bila je: 69.300 eura bruto godišnje, odnosno 5.775 eura mjesečno.

Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje - U nadolazećim godinama također će doći do povećanja doprinosa za obvezna zdravstvena osiguranja. To je početkom studenog najavilo Savezno ministarstvo. Sukladno tome, prosječna dodatna stopa doprinosa trebala bi se povećati za 0,8 postotnih bodova na 2,5 posto u 2025. godini. Koliko će biti visoke dodatne stope doprinosa ovisi o dotičnom zdravstvenom osiguranju. I to nije sve: Oni s privatnim zdravstvenim osiguranjem također moraju očekivati povećanja 2025. godine. Kako zaklada objašnjava, oni će se u prosjeku povećati za 12 posto. Povećat će se i doprinosi za socijalno osiguranje za 0,2 postotna boda.

Nema više amalgama u plombama za zube - Od 2025. godine, nakon odluke EU-a, više se neće smjeti koristiti dentalni amalgam za plombiranje zuba. Razlog je zaštita okoliša, jer plombe sadrže otrovnu živu. Do sada su ove plombe bile pokrivene zdravstvenim osiguranjem i koristile su se kada je zub bio oštećen karijesom. Jedini izuzetak je ako stomatolog smatra da je liječenje s amalgamom medicinski potrebno, navodi Stiftung Gesundheitswissen.

Građanska naknada - Iznos građanske naknade ostat će nepromijenjen. Osobe koje žive samostalno i dalje će primati 563 eura mjesečno, a osobe koje žive s partnerom dobit će 506 eura. Građanska naknada, bivši "Hartz IV" ili naknada za nezaposlene, zamišljena je kao osnovna socijalna pomoć za radno sposobne osobe koje ne mogu pokriti svoje životne troškove.

Minimalna plaća, mini-posao, osnovna naknada i stambena naknada rastu - Zakonska minimalna plaća od siječnja će porasti s 12,41 na 12,82 eura bruto po satu. Ograničenje mjesečne zarade za male poslove (mini job) povećava se s 538 na 556 eura. Od 1. siječnja 2025. godine očekuje se povećanje osnovne porezne olakšice na 12.084 eura u 2025. i na 12.336 eura u 2026. godini. Stambena naknada povećava se u prosjeku za 15 posto, što odgovara oko 30 eura više mjesečno. Državna subvencija namijenjena je olakšicama za osobe s niskim primanjima kada su u pitanju troškovi stanovanja i usklađuje se svake dvije godine kako bi odražavala kretanje stanarina i cijena. Oko 1,9 milijuna kućanstava imat će koristi od povećanja; u prosjeku će dobiti 400 eura mjesečno.

Minimalna alimentacija za djecu jedva se povećava - Od 1. siječnja 2025. minimalno mjesečno uzdržavanje za malodobnu djecu u svim dobnim skupinama malo će se povećati. Za djecu do pet godina iznos se povećava s 480 na 482 eura, za djecu od šest do jedanaest godina s 551 na 554 eura i od 12 do 17 godina sa 645 na 649 eura. Odrasla djeca dobivaju 693 umjesto 689 eura. Stopa zahtjeva veća je za studente koji ne žive s roditeljima ili jednim roditeljem. Oni će dobivati 990 umjesto 930 eura.

Osiguranje za njegu: viši doprinosi i fleksibilnije naknade - Stopa doprinosa za socijalno osiguranje za dugotrajnu njegu povećava se 1. siječnja 2025. za 0,2 postotna boda. Iznosi naknada za usluge njege povećat će se za 4,5 posto od siječnja 2025., uključujući i dodatak za njegu. Od srpnja će se uvesti zajednički godišnji iznos od 3.539 eura za zamjensku i kratkotrajnu njegu , koji se može fleksibilno koristiti za obje usluge. Osim toga, pravo na zamjensku skrb postoji odmah - preduvjet je da je njegovatelj već šest mjeseci njegovao osobu kojoj je potrebna njega kod kuće.

Novi razmjerni limiti u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju - Mirovinsko osiguranje: Zbog povećanih plaća i nadnica granice za utvrđivanje doprinosa u zakonskom mirovinskom osiguranju će se prvi put povećati sa 7.450 eura u novim saveznim zemljama i 7.550 eura u starim saveznim njemačkim na 8.050 eura mjesečno. Granica za utvrđivanje doprinosa je najveći iznos do kojeg se prihod uzima u obzir pri obračunu doprinosa. Za dohodak iznad i iznad toga ne moraju se plaćati doprinosi.

Zdravstveno osiguranje: Povećava se i granica doprinosa - na 66.150 eura godišnje (5.512,50 eura mjesečno). U 2024. iznosio je 62.100 eura godišnje (5.175 eura mjesečno). Limit obveznog osiguranja - maksimalni prihod do kojeg zaposlenici moraju imati zakonsko zdravstveno osiguranje - povećava se na 73.800 eura godišnje (6.150 eura mjesečno). U 2024. iznosio je 69.300 eura godišnje (5.775 eura mjesečno).

Stara odjeća više ne smije ići u smeće - Od 1. siječnja u cijeloj EU za staru odjeću vrijede nova pravila. Stari tekstil tada se mora odložiti u spremnik za rabljenu odjeću - čak i ako je polomljen ili iznošen. Posteljina, ručnici i ostali tekstil također se moraju odložiti u spremnik za prikupljanje. Cilj nove uredbe je postupno smanjivanje količine otpada i bolje recikliranje tekstila.

Pisma i paketi: Dostava traje duže i postaje skuplja - Od siječnja 2025. doći će do nekoliko promjena u otpremi pošte i paketa Deutsche Posta.

Duža isporuka pisama: ubuduće će 95 posto pisama primatelju stizati tek nakon tri radna dana umjesto dosadašnja dva dana.

Povećanja cijena pisama: standardno pismo sada će koštati 95 centi (umjesto 85 centi). Poskupljuju i ostali proizvodi kao što su razglednice (95 centi umjesto 70 centi), kompaktna pisma (1,10 eura umjesto 1,00 eura), velika pisma (1,80 eura umjesto 1,60 eura) i maksi pisma (2,90 eura umjesto 2,75 eura).

Poskupljenja paketa i paketa: S paket će od sada koštati 4,19 eura (umjesto 3,99 eura), M paket će koštati 5,19 eura (umjesto 4,79 eura). Paket do 2 kilograma (samo online) košta 6,19 eura (umjesto 5,49 eura), a paket do 5 kilograma košta 7,69 eura (umjesto 6,99 eura).

Pakete je potrebno ostaviti u blizini: Potrošači više ne moraju preuzimati pakete na udaljenim lokacijama, budući da se pošiljke mogu ostaviti samo u neposrednoj blizini, na najbližoj lokaciji, ako se ne mogu dostaviti.

Naknada za CO2, digitalna fotografija... Sljedeća faza naknade za CO2 stupit će na snagu 1. siječnja 2025. Time cijena raste s 45 eura na 55 eura po toni, bez PDV-a. Vozači stoga moraju očekivati više cijene goriva. Za benzin i dizel to će biti oko 3 lipe više po litri u odnosu na prošlu godinu.

Digitalna fotografija za putovnice i osobne iskaznice - Za podnošenje zahtjeva za novu osobnu iskaznicu ili putovnicu od svibnja 2025. bit će dovoljno dostaviti digitalnu fotografiju za putovnice. Osim toga, putovnice i osobne iskaznice trebale bi se moći dostaviti poštom, što znači da ih nema potrebe fizički preuzimati od vlasti.

Ukinut će se obveza prijavljivanja u hotelima - Dana 26. rujna 2024. Bundestag je donio Četvrti zakon o oslobađanju od birokracije (BEG IV), koji je namijenjen oslobađanju tvrtki od nepotrebne birokracije. Kao dio Zakona o oslobađanju od birokracije (BEG IV), koji je namijenjen oslobađanju tvrtki od nepotrebne birokracije , obveza prijave njemačkih turista u domaćim hotelima više se neće primjenjivati od 1. siječnja 2025. No, to se ne odnosi na strane goste, oni ipak moraju ispuniti odgovarajući papirnati obrazac za prijavu.

Parking pod nadzorom uz skeniranje vozila - Već se neko vrijeme raspravlja o tzv. automobilima za automatsko praćenje nepropisnog parkiranja. Vozila opremljena video sustavima trebala bi nadzirati parkirna mjesta i snimati parkirani automobil kako bi se provjerilo imate li odgovarajuću parkirnu dozvolu ili je li parking plaćen. Međutim, još uvijek nije utvrđen točan datum kada će zakon stupiti na snagu.Također, za kamere koje nadziru brzinu i istovremeno detektiraju vozače s mobitelom u rukama, a koje su već testirane u pilot projektima, trenutačno ne postoji pravna osnova za njihovu uporabu.

Mobilnost: Njemačka karta, zamjena vozačke dozvole, HU naljepnica - Od 1. siječnja 2025. karta za Njemačku koštat će 58 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 49 eura. I dalje vrijedi u cijeloj zemlji i omogućuje putnicima da nastave koristiti sav javni prijevoz u Njemačkoj - uključujući autobuse, podzemnu željeznicu i S-Bahn vlakove, tramvaje i regionalne vlakove kao što su RE i RB. Do 19. siječnja 2025. sve osobe rođene 1971. ili kasnije, a čija je dozvola izdana prije 1. siječnja 1999. moraju zamijeniti vozačku dozvolu . Za vozačke dozvole izdane od 1. siječnja 1999. godine ne primjenjuje se godina izdavanja vozačke dozvole. Tko pravodobno ne zamijeni vozačku dozvolu, čini upravni prekršaj i mora očekivati kaznu od 10 eura. Svatko tko ima narančastu TÜV ili HU naljepnicu na svom vozilu morat će se 2025. odvesti u centar za testiranje i - ako nema tehničkih nedostataka - dobit će novu žutu naljepnicu.

Zakon o jačanju pristupačnosti od 2025. - Od 28. lipnja 2025. određeni proizvodi i usluge moraju biti dostupni. To uključuje računala, bankomate i automate za prodaju karata, kao i određene web stranice, bankarske usluge ili usluge prijevoza putnika. Zakon o jačanju pristupačnosti ima za cilj omogućiti osobama s invaliditetom potpuno sudjelovanje u digitalnom životu.

Počinje reforma poreza na imovinu - Od 1. siječnja 2025. porez na nekretnine naplaćivat će se prema novom financijskom modelu. Ova je reforma bila nužna jer je Savezni ustavni sud prethodni sustav klasificirao kao neustavan. Ubuduće će susjedstvo nekretnine biti odlučujuće za pojedinačno porezno opterećenje.

Stiže kabel za punjenje prema EU standardima - Direktiva EU-a trebala bi stati na kraj kabelskom kaosu i elektroničkom otpadu. Od 2025. postojat će samo jedna veza: USB-C će postati obavezan kao standard punjenja za pametne telefone, tablete i druge uređaje. Jednoobrazni kabel za punjenje primjenjivat će se samo na prijenosna računala od 2026.

Televizija putem satelita: ARD isključuje SD - Dana 7. siječnja 2025. ARD će prestati emitirati Das Erste i sve televizijske programe trećih strana državnih emitera putem satelita u SD kvaliteti. Od ovog trenutka gledatelji mogu primati sve televizijske programe ARD-a samo u višoj HD kvaliteti. Informacije i pomoć pri prelasku dostupni su ovdjeard-digital.de.

Zakon o imenovanju je u reformi - Od svibnja 2025. ljudi će moći slobodnije i fleksibilnije birati prezimena . Ubuduće će bračni parovi moći birati dvojno ime kao zajedničko bračno ime koje objedinjuje prezimena oba partnera. Takva dvojna imena mogu dobiti i djeca, neovisno o tome imaju li njihovi roditelji dvojno ime. Zakon o imenovanju tako je prilagođen svim obiteljskim modelima.

Nova ograničenja za kamine - Kamini, štednjaci i pećnice koji su instalirani između siječnja 1995. i 21. ožujka 2010. moraju biti u skladu s vrijednostima za finu prašinu i ugljični monoksid utvrđenim u Saveznoj uredbi o kontroli imisije nakon 31. prosinca 2024. Konkretno, to znači: Ne smiju ispuštati više od četiri grama ugljičnog monoksida i 0,15 grama prašine po kubnom metru ispušnog plina. Možete pitati okružnog dimnjačara je li kamin u skladu s novim graničnim vrijednostima. On također može dati informacije o izuzecima od obveze obnove.

