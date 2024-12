Zarobili su ga u početnim fazama invazije, tijelo su sada vratili iz Rusije: 'Gradonačelnika su mučili do smrti'

Tijelo Jevhena Matvejeva, gradonačelnika grada Dniprorudnog na istoku Ukrajine, vraćeno je Ukrajini kao dio razmjene tijela između Rusije i Ukrajine. Matvejev je zarobljen tijekom početnih faza ruske invazije 2022. godine, kada su ruske snage zauzele teritorij Zaporoške oblasti.

Ukrajinski guverner Zaporoške oblasti, Ivan Fedorov, izjavio je na društvenim mrežama da je Matvejev bio 'mučen do smrti' tijekom zatočeništva, te je okrivio Rusiju za gradonačelnikovu smrt. Fedorov je izjavio: 'Bio je držan u zarobljeništvu od strane okupatora dva i pol godine i mučen do smrti. Tijelo je vraćeno Ukrajini tijekom posljednje razmjene'.

Fedorov je istaknuo da je Matvejev za vrijeme okupacije ostao u svom gradu i poduzeo sve da osigura preživljavanje zajednice. - Tijekom okupacije nije napustio grad niti narod i učinio je sve što je bilo u njegovoj moći kako bi osigurao život zajednice - dodao je, piše Newsweek.

Nakon početne zarobljeničke faze, koja je privukla međunarodnu pozornost, za Matvejeva su se zalagali brojni ukrajinski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Dmytra Kulebu i predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, koji su pozivali Rusiju na njegovu slobodu.

